Почему на самом деле развалились The Beatles - Маккартни шокировал признанием

Вокруг развала группы The Beatles образовалось за долгие десятилетия немало слухов. бывший участник Пол Маккартни в недавнем интервью рассказал о своем видении звездного распада. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на GQ.

По словам басиста группы, главной причиной распада стала так называемая "семейная ссора".

Музыкант признался, его очень огорчала мнение фанатов о якобы прямую ответственность за распад. Распространенная точка зрения о том, как "битлы" ненавидели друг друга, несправедлива.

Маккартни назвал The Beatles впереди все семьей, а внутри таких коллективов всегда случаются ссоры и споры.

"Когда одни члены семьи хотят делать то, а другие — это. Так что я думаю, распад произошел после одной из таких ссор", — пояснил он.

В то же время он не скрывал, что подал в суд против бывших коллег. Таким образом тот якобы пытался защитить права на песни, поскольку на произведения претендовал Аллен Клейн — бизнесмен, который занимался менеджментом музыкантов в конце 1960-х годов.

Напомним, для "ливерпульской четверки" 1970-й год стал последним. Они рассорились и начали собственные сольные карьеры.

Каждый из музыкантов достиг определенных высот как отдельная "единица", однако наиболее продолжительной и, вероятно, успешной, карьера стала именно для Маккартни. Он до сих пор продолжает выпускать альбомы и гастролировать.

Живыми из состава The Beatles сейчас осталась половина — басист Пол Маккартни и ударник Ринго Старр. Гитаристы Джон Леннон и Джордж Харрисон ушли из жизни в 1980-м и 2001-м соответственно. Первый погиб от пуль сумасшедшего фаната Марка Чепмена, второй — от рака.

Как сообщал ONLINE.UA, одна из самых успешных в мире музыкальных групп The Beatles даже через 50 лет после распада не теряет свою популярность. Накануне рукописный текст популярной песни "Hey Jude", написанный Полом Маккартни, был продан на американском аукционе за 910 тысяч долларов США.