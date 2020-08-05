Новости

Лента новостей

Ученые рассказали про мощное оружие против коронавируса - сенсационная информация

Наука и медицина | Читати новину українською
Ученые рассказали про мощное оружие против коронавируса - сенсационная информация Фото з відкритих джерел

Иностранные ученые обратили внимание на то, что патогены коронавирусов являются огромной опасностью для человечества. Кроме того, они отметили, что пандемия COVID-19 — это уже третья эпидемия, которую эти патогены спровоцировали. Несмотря на то, что ученым пока не удалось изобрести вакцину против коронавируса, — они все же нашли потенциально эффективную терапию. Специалисты-вирусологи из США опубликовали статью, в которой подробно описывается возможное терапевтическое использование молекул ингибиторов протеазы коронавируса в лечении COVID-19. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Science Daily. 

"За первые десятилетия XXI века человечество уже трижды столкнулось с эпидемиями, которые вызвали коронавирусы. В 2002-2003 годах произошла вспышка атипичной пневмонии, а в 2012 году ей на смену пришел ближневосточный респираторный синдром. Однако самой массовой из всех стала эпидемия, вызванная SARS-CoV -2. 3-с-образная протеаза — фермент из класса гидролаз, расщепляющий пептидную связь между аминокислотами в белках — основная протеаза, которая есть у коронавируса. Она играет важную роль в переделке липопротеинов", — говорится в сообщении издания. 

"Открытие ученых указывает на то, что эти соединения следует и дальше изучать как потенциальное терапевтическое средство от коронавирусной инфекции. Препараты, которые ученые использовали в эксперименте и описали в публикации, уже запатентованы, их разрабатывает компания Cocrystal Pharma для терапии коронавирусных инфекций, в частности против COVID -19", — заключает издание.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно иностранные ученые неожиданно для всех заявили о новом методе лечения коронавируса — важные подробности можно найти в нашем материале.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, пандемия, терапія, терапия против коронавируса, COVID-19, лекарства, вакцина от коронавируса, ученые, исследование
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 75490 +1271
Выздоровели 41527 +914
Летальные 1788 +24

Данные МОЗ Украины
Обновлено:14:11, 05.08.2020

Онлайн референдум
  • Поддерживаете ли вы запуск рынка газа для населения?
  • Да Нет

    Ответили 3900

Все вопросы
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...