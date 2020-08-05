Ученые рассказали про мощное оружие против коронавируса - сенсационная информация

Иностранные ученые обратили внимание на то, что патогены коронавирусов являются огромной опасностью для человечества. Кроме того, они отметили, что пандемия
"За первые десятилетия XXI века человечество уже трижды столкнулось с эпидемиями, которые вызвали коронавирусы. В 2002-2003 годах произошла вспышка атипичной пневмонии, а в 2012 году ей на смену пришел ближневосточный респираторный синдром. Однако самой массовой из всех стала эпидемия, вызванная SARS-CoV -2.
3-с-образная протеаза — фермент из класса гидролаз, расщепляющий пептидную связь между аминокислотами в белках — основная протеаза, которая есть у коронавируса. Она играет важную роль в переделке липопротеинов", — говорится в сообщении издания.
"Открытие ученых указывает на то, что эти соединения следует и дальше изучать как потенциальное терапевтическое средство от коронавирусной инфекции. Препараты, которые ученые использовали в эксперименте и описали в публикации, уже запатентованы, их разрабатывает компания Cocrystal Pharma для терапии коронавирусных инфекций, в частности против COVID -19", — заключает издание.
Как сообщал ONLINE.UA, недавно иностранные ученые неожиданно для всех заявили о новом методе лечения коронавируса — важные подробности можно найти в нашем материале.