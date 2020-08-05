Ученые рассказали про мощное оружие против коронавируса - сенсационная информация

Иностранные ученые обратили внимание на то, что патогены коронавирусов являются огромной опасностью для человечества. Кроме того, они отметили, что пандемия COVID-19 — это уже третья эпидемия, которую эти патогены спровоцировали. Несмотря на то, что ученым пока не удалось изобрести вакцину против коронавируса, — они все же нашли потенциально эффективную терапию. Специалисты-вирусологи из США опубликовали статью, в которой подробно описывается возможное терапевтическое использование молекул ингибиторов протеазы коронавируса в лечении COVID-19 . Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Science Daily.

"За первые десятилетия XXI века человечество уже трижды столкнулось с эпидемиями, которые вызвали коронавирусы. В 2002-2003 годах произошла вспышка атипичной пневмонии, а в 2012 году ей на смену пришел ближневосточный респираторный синдром. Однако самой массовой из всех стала эпидемия, вызванная SARS-CoV -2. 3-с -образная протеаза — фермент из класса гидролаз, расщепляющий пептидную связь между аминокислотами в белках — основная протеаза, которая есть у коронавируса. Она играет важную роль в переделке липопротеинов", — говорится в сообщении издания.

По словам ученых, 3-с -образные протеазы 3CLpro, которые играют важную роль в размножении коронавируса, могут служить мишенью для противовирусных препаратов. Во время масштабных экспериментов удалось зафиксировать, как ингибиторы 3CLpro блокируют репликацию человеческого коронавируса MERS-CoV и SARS- CoV-2 в клеточной культуре и в мышах, зараженных MERS.

"Открытие ученых указывает на то, что эти соединения следует и дальше изучать как потенциальное терапевтическое средство от коронавирусной инфекции. Препараты, которые ученые использовали в эксперименте и описали в публикации, уже запатентованы, их разрабатывает компания Cocrystal Pharma для терапии коронавирусных инфекций, в частности против COVID -19", — заключает издание.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно иностранные ученые неожиданно для всех заявили о новом методе лечения коронавируса — важные подробности можно найти в нашем материале.