Превратила в руины - у Зеленского выступили с ошеломительными обвинениями

Украинская власть пока не рассматривает вопрос Донбасса в контексте "реконструкции региона" через уровень разрушений, которые нанесла российская агрессия. Киев должен ставить вопрос о фактическом создании новой экономики. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на статью вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова для Atlantic Council.

По мнению чиновника, российская агрессия камня на камне не оставила от Донбасса довоенной эпохи.

"Она уничтожила половину экономики региона, разрушило его инфраструктуру и имела разрушительные демографические последствия. Не может быть возврата к тому, как было раньше", — добавил вицепремьер.

Украине нужен совсем новый подход для экономического возрождения, считает политик.

"Обновленный Донбасс может стать центром новых подходов к производству. Трагедия войны превратила промышленные районы Украины в руины, но это опустошение также создает простор для смелых инноваций и оригинального мышления, которые не всегда возможны в более развитых экономических условиях", — пояснил Резников.

Заместитель председателя украинской делегации в ТКГ подчеркнул, инвестиции, донорская помощь и бюджетная поддержка со стороны правительства — это решающие факторы для восстановления экономической активности в регионе.

Напомним, Донецк и Луганск, а также отдельные районы областей, остаются под контролем оккупационного командования в течение более 6 лет — с весны 2014 года. С того же времени продолжается война и переговоры, которые не привели к существенным изменениям кроме обменов пленными и периодического согласования новых режимов прекращения огня.

Как сообщал ONLINE.UA, украинская власть разрабатывает новую амбициозную стратегию для Донбасса, которая ориентируется на экономику. Ее дорожная карта может появиться уже в сентябре, утверждает Алексей Резников — вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.