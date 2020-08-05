Требование очень простое - к украинцам обратились с неотложным заявлением

Украинская сторона продолжает контакты с властями Ирана по поводу катастрофы лайнера МАУ. Накануне министры иностранных дел стран провели новые переговоры по телефону. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на украинский МИД.

Прежде всего Дмитрий Кулеба и Мохаммад Джавад Зариф обсуждали итоги первого раунда переговоров в Киеве, которые касались вопроса о компенсации за трагический инцидент.

"Требование украинского государства и общества очень простое: правда о трагедии, справедливость в отношении тех, кто сбил самолет, и достойные компенсации тем, кто пострадал", — подчеркнул Кулеба.

Следующий раунд планируется провести уже будущего октября. Украинская сторона рассчитывает на получение ви Ирана сведения об обстоятельствах поражения пассажирского самолета ракетой. После суммирования всех фактов можно говорить о расчете суммы компенсации.

"Оба министра отметили, что трагедия сбития самолета Международных авиалиний Украины рейса PS752 стала болезненной и чувствительной темой для общества их стран, а также для обществ других пострадавших стран", — добавили в МИД.

Напомним, трагический инцидент произошел 8 января 2020 года. Жертвами катастрофы стали 176 человек, среди которых 11 украинцев — 9 членов экипажа и два пассажира. Также среди погибших иранцы, канадцы, афганцы, британцы, шведы.

Много недель иранская власть удерживала "черные ящики" украинского лайнера и лишь в июле передала их на расшифровку Франции.

Украинское командование первые дни пыталось оспорить причастность к катастрофе. Позже оно признало поражение ракетой.

Как сообщал ONLINE.UA, в Киеве завершились переговоры Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с представителями Ирана в деле о сбитии украинского самолета МАУ. По словам украинского дипломата, во время переговоров иранские власти пообещали обеспечить проведение расследования и согласилась на ряд условий Украины.