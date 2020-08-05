Команда Путина опозорилась во время военных учений - что случилось

Команда главы Кремля Владимира Путина все чаще оказывается в эпицентре громких скандалов после провальных военных учений и "патриотических акций". На этот раз официально стало известно, что в Еврейской автономной области РФ обрушился мост, когда там проводили учения железнодорожных войск. По предварительным данным российских СМИ, травмировались около 20 человек — их всех уже госпитализировали. Причину аварии пока не выясняли. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"В поселке имени Тельмана Смидовичского района, где проходили военные учения, возводили понтонный мост. Конструкции моста обрушились, задев людей", — говорится в сообщении. Журналистам удалось узнать, что в результате пострадали по меньшей мере 20 человек, погибших нет. Травмированных уже увезли в военный госпиталь в Хабаровске. На месте происшествия работает комиссия, которая устанавливает обстоятельства аварии. "Военные никого туда не допускают, разбираются самостоятельно, потому что это не наше сооружение, они сводили понтонный мост. Мы выделили скорую и пожарную машину. Они не просили, просто мы отреагировали", -заявил первый заместитель председателя Смидовичского района Борис Королев. Стоит также обратить внимание на то, что в пресс-службе Восточного войн округа России начали утверждать, что при возведении моста одна из опор не выдержала нагрузки и упала. По одной из версий, во время строительства моста могли нарушить технику безопасности. В сети эту новость уже начали активно комментировать.

"Я надеюсь, что все уже заметили, что такие странные события чаще всего случаются там, где Путин проводит свои военные учения; а все потому, что думают только об армии, а на людей наплевать; а когда уже они одумаются со своими военными учениями? У нас умирают люди, травмируются, а они и дальше готовятся к нападениям, которых никогда не будет; а теперь представьте, что это будет продолжаться до 2036 года — и это в лучшем случае; мне уже больно это все читать — какой позор", — комментируют новость пользователи сети.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Зеленского сообщила о бесстыдных действиях людей Путина в Крыму.