Кто может нанести сокрушительный удар по отношениям Украины и ЕС - предупреждение Кабмина

Команда вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишин озвучила важное предупреждение украинской власти — она заявила, что законопроект №3739 о локализации в государственных закупках противоречит международным обязательствам Украины, а потому законопроект, в случае его принятия, должен не применяться к товарам, которые импортируются из стран ЕС и ВТО, поскольку это может окончательно испортить отношения официального Киева с его международными партнерами. Как известно, в июле украинский парламент одобрил во втором чтении законопроект №3739, который предусматривает введение дополнительного критерия в системе государственных закупок — уровня локализации производства. Его сразу же раскритиковал глава Кабмина Денис Шмыгаль — он отметил, что инициатива предоставления преференций продукции с локализованным производством не соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС, а также другим обязательствам Украины и требует изменений. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ЕП ".

"В текущей редакции законопроект № 3739 противоречит международным обязательствам Украины. Поэтому... предполагаем, что соответствующий законопроект (даже в случае его принятия) не будет применяться к стран ВТО и ЕС, поскольку международные обязательства предусматривают другие условия работы в сфере госзакупок", — говорится в ответе пресс-службы вице-премьера.

Кроме того, отмечается, что подобные механизмы поддержки украинского производителя "должны нарабатываться в правительстве, потому что это позволяет подкрепить их соответствующими расчетами (в частности, о ожидаемом экономическом эффекте)".

В Кабмине надеются, "что инициатива в том формате, как она содержится в законопроекте № 3739, не окажет негативного влияния на саммит Украина-ЕС, который состоится при участии президента Украины, в частности, и на дальнейшее движение Украины к интеграции во внутренний рынок ЕС, подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, дальнейшее движение в направлении "промышленного" и "энергетического" безвизов.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, 23 июля украинская власть и Европейская комиссия в Брюсселе наконец смогли подписать меморандум и кредитное соглашение — уже известны важные подробности.