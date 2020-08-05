Ученые спровоцировали громкий скандал в науке - революционная находка оказалась ошибкой

Группа китайских палеонтологов объявила в марте о нахождении окаменелостей, вероятно, одного из самых маленьких динозавров. Уже в августе выяснилось, что череп Oculudentavis khaungraae принадлежит ящерице. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на портал предварительной печати исследований bioRxiv.

Согласно публикации авторов в Nature, части скелета нашли во время раскопок в Мьянме. Крошечный череп "динозавра" находится внутри камня янтаря.

На семи миллиметровой находке обнаружили около тридцати острых зубов, его глаза находились по обе стороны головы. Ученые предположили, что размеры животного поспевали габаритов колибри.

Разновидность оценили как переходный этап между динозаврами и современными птицами, вроде известного археоптерикса. Возраст находки эксперты датировали 99 миллионами лет.

Несмотря на публикацию в престижном научном издании, выводы авторов сразу попали под огонь критиков. Они пытались отстаивать позицию, однако позже признали ошибку.

В статье-опровержении говорится, что авторы оригинального исследования с максимальной точностью описали находку, однако "потеряли животное на дереве жизни". Ученые также признали, несмотря на ошибочную классификацию остатков, то все равно имеют значение для специалистов.

Как сообщал ONLINE.UA, новый вид динозавров под названием оверораптор нашли на территории современной Аргентины. Ученые объяснили, как именно тот выглядел. По мнению палеонтологов, этот небольшой хищник жил на нашей планете около 90 миллионов лет назад — тогда повсюду царил Меловой период.

Небольшой и грациозный оверораптор, длиной всего 1,3 метра, имел длинные и подвижные верхние конечности. Их обрамляли перья, которые делали лапы похожими на крылья.