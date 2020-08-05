В любой момент - правительство поразило украинцев новой идеей

Взрыв в ливанском Бейруте потряс не только город, но и весь мир. Пока государство оправляется от случившегося и разбирает руины, премьер-министр Украины Денис Шмигаль выступил с неожиданным заявлением. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на правительственное заседание 5 августа.

По словам главы Кабмина, официальный Киев уже обратился к ливанскому правительству по поводу чрезвычайной ситуации.

"В случае необходимости мы готовы оказывать всю необходимую помощь. Украина уже обратилась к Ливанской республики с предложениями об оказании необходимой помощи и нашими спасателями. Соответствующий отряд готов вылететь в любой момент", — пояснил Шмыгаль.

Напомним, взрыв прогремел в Бейруте вечером во вторник, 4 августа. Его мощности хватило для разрушения целых кварталов ливанской столицы. Множество зданий и жилых домов остались без окон — даже на значительном расстоянии от эпицентра.

Согласно последним данным, причиной взрыва стало одно из судов в порту Бейрута. На его борту находился большой груз нитрата аммония.

В результате взрыва пострадали также склады в порту. Там находились запасы зерна, которое крайне важно для страны, что несколько месяцев назад пережила дефолт и фактически экономическую катастрофу.

Известно, что жертвами взрыва стали около сотни человек. Более 4 тысяч других получили ранения различной тяжести. Сейчас все больницы переполнены из-за поступления пострадавших.

Как сообщал ONLINE.UA, министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной мощного взрыва в столице страны Бейрут может быть склад с огромным количеством нитрата аммония. Что важно понимать, нитрат аммония используют для изготовления взрывчатых веществ. Чиновник подчеркнул, что он хранился в эпицентре взрыва с 2014 года.