В конце июля в беларуси задержали группу якобы наемников из России, связанных с ЧВК "Вагнер". По этому поводу президенты Украины и РБ провели личную телефонную разговор в среду, 5 августа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента Украины.

Украинская сторона отметила, что важна дальнейшая взаимодействие Киева и Минска важна в этом контексте, особенно для экстрадиции отдельных лиц, которых подозревают в участии в событиях на Донбассе.

"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности в соответствии с действующими международно-правовыми документами", — подчеркнул Владимир Зеленский.

С Александром Лукашенко они также обсудили организацию Третьего форума регионов Украины и Беларуси. Он должен состояться этой осенью.

Зеленский также выразил благодарность белорусской стороне за гуманитарную помощь, которую направили для спасения западных регионов от катастрофических наводнений.

"Этот жест истинной дружбы Беларуси в очередной раз подчеркивает ценности партнерства между нашими странами", — добавил президент.

Напомним, белорусские силовики задержали 33 человека, которых подозревают в связи с кремлевским группировкам наемников. Его участники принимали участие в войнах на территории Украины, Сирии, Ливии, ЦАРЬ на стороне сторон, сотрудничество с которыми выгодная режима Владимира Путина.

Сам Лукашенко объявил, что наемники якобы во всем сознались — они планировали дестабилизировать ситуацию в стране накануне президентских выборов.

В Кремле тем временем опровергают противозаконную деятельность задержанных и требуют их освобождения.

Как сообщал ONLINE.UA, Москва не замедлила с ответом на угрозы Лукашенко — пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что вина 33 задержанных россиян в Беларуси ничем не доказана. Она добавила, Кремль боевиков ЧВК "Вагнера" в обиду не даст.