Это самое сложное - у Зеленского объяснили конфликты с другой страной

Венгерские власти регулярно выступает с громкими заявлениями в адрес Украины, требуя пересмотреть ряд реформ. Тем временем глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал о некоторый прогресс в переговорах с Будапештом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Главком".

По словам дипломата, визит президента Венгрии Виктора Орбана в Украину и встреча с Владимиром Зеленским произойдет после выполнения трех договоренностей. Их согласовали в ходе переговоров на уровне министров иностранных дел.

Основой для итогового документа по встрече Зеленского и Орбана станет меморандум, который подготовят после трех заседаний украино-венгерских комиссий.

"По состоянию на сейчас выполнено уже два пункта: проведена экономическая комиссия и проведена двусторонняя встреча сопредседателей комиссии по вопросам национальных меньшинств. Осталось провести заседание рабочей группы по вопросам образования. Это самое сложное, по понятным причинам. В итоге останется согласовать проект меморандума. Мы над этим работаем, ориентировались на визит в конце июля. Сейчас это время сдвигается. Но я сразу предупреждал, что все даты и сроки пока предварительные и будут корректироваться", — пояснил Кулеба.

Между тем венгерская сторона продолжает критиковать образовательный закон, который приняли в Украине. Министр назвал вопрос вокруг этих реформ чрезвычайно чувствительным для каждой из сторон.

"Вопросы, которые есть в центре нашей с Венгрией споры являются чрезвычайно чувствительными для обеих сторон, и для Венгрии, и для Украины. Я могу сказать, что Украина выполнила рекомендации Венецианской комиссии и все необходимые изменения в закон об образовании уже внесены. А все остальное – это уже предмет искусства дипломатии", — добавил Кулеба.

Никакого пересмотра законодательства в украинском правительстве не предусматривают.

Как сообщал ONLINE.UA, украинские дипломаты были удивлены заявлениями посла Венгрии в Киеве. Глава МИД Дмитрий Кулеба обратил внимание на их противоречивость относительно последних договоренностей с Будапештом.