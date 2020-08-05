Цена на золото продолжает бить рекорды - что важно знать каждому

Иностранные специалисты обращают внимание на то, что цена на золото продолжает бить рекорды, оставаясь выше 2000 долларов за унцию на торгах 5 августа. Что важно понимать, драгоценный металл подорожал более чем на 30% с начала текущего года. Кроме того, аналитики не исключают дальнейшего роста его стоимости. По словам экспертов, привлекательность золота как средства сохранения дохода увеличивается на фоне перспектив более длительного, чем ожидалось, восстановление экономики после кризиса, снижения доходности US Treasuries, а также геополитической напряженности, которая также продолжает расти. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Bloomberg.

Стоит обратить внимание на то, что эксперты Goldman Sachs прогнозируют подъем цены золота до 2300 долларов за унцию.

"Почва для дальнейшего роста стоимости золота подготовлена... Впереди нас ожидает дальнейшее наращивание государствами бюджетных расходов, сохранение высокостимулирующей денежно-кредитной политики в течение нескольких лет, а также сложное восстановление экономики", — отметил аналитик Sprott Inc. Пол Вонг.

Как известно, цена золота на спотовом рынке в среду достигла 2037,05 долларов за унцию, что на 0,9% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Кроме того, цена поднималась до рекордных 2039,93 долларов за унцию в ходе торгов. Октябрьские фьючерсы на золото торгуются на уровне 2037,7 долларов за унцию, декабрьские — 2049,4 за унцию.Также отмечается, что стоимость серебра на спотовом рынке выросла на 2,3%, до 26,61118 за унцию — максимума с 2013 года.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее аналитики из Goldman Sachs Group шокировали международное сообщество новым неожиданным прогнозом — там отметили, что положение доллара США как мировой резервной валюты находится под угрозой. Специалисты утверждают, что это предположение подтверждает недавний молниеносный рост цен на золото.