Украина подготовила крайне неприятный сюрприз для Путина - о чем идет речь

Официальный Киев решил нанести новый удар по команде российского президента Владимира Путина — 5 августа официально стало известно, что Кабинет министров наконец одобрил выход Украины из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств — участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности. Эту информацию уже подтвердил народный избранник от "Слуги народа", представитель правительства в ВР Василий Мокан в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Очередное решение о выходе Украины из структур СНГ. Сегодня (5 августа — ред.) правительство приняло проект постановления "О выходе из Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств — участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности", — заявил представитель команды Владимира Зеленского.

Политик обратил внимание на то, что выход из указанного соглашения целесообразен из-за вооруженной агрессии России, которая является стороной Соглашения. Он также напомнил, что соглашение заключили 12 апреля 1996 в Москве с целью сотрудничества пограничных войск в научно-исследовательской деятельности.

"Но Украина не присоединилась к ряду учредительных документов в сфере приграничного сотрудничества в СНГ и участвовала в работе Совета командующих Пограничными войсками исключительно в качестве наблюдателя, а потому не имела отношения к вопросам разработки, принятия и реализации решений, которые принимались этим Советом", — пояснил Василий Мокан.

Что важно понимать, украинская власть с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы. Стоит обратить внимание на то, что еще 6 декабря 2018 украинский парламнет принял проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. 10 декабря 2018 его подписал бывший украинский лидер Петр Порошенко.

23 января 2019 сообщалось, что Украина вышла из трех соглашений СНГ, а 30 января еще с одной сделки с СНГ, которая противоречит принципам рыночной экономики. В июле текущего года глава государства Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ.

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