Лукашенко решился на громкий шаг в отношении задержанных боевиков - что происходит

Группировки боевиков якобы российской ЧВК "Вагнер" попало под стражу в Беларуси. Президент Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом — который подозревает наемников в войне на Донбассе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу белорусского лидера.

По обнародованным данным, президенты обсудили усиленный контрольная совместной границе после задержания боевиков.

"Владимир Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений", — пояснили в администрации.

Также между лидерами состоялось обсуждение подготовки Третьего форума регионов Украины и Беларуси.

Напомним, 29 июля в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера".

Согласно последним данным, они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. По мнению белорусских властей, главной целью боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.

Позже стало известно, что 14 из задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнер" воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.

Официальный Киев убежден, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов. Позже в СБУ заявили, что будут инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер", которые воевали на Донбассе.

Как сообщал ONLINE.UA, Зеленский на переговорах добавил, что важна дальнейшая взаимодействие Киева и Минска важна в этом контексте, особенно для экстрадиции отдельных лиц, которых подозревают в участии в событиях на Донбассе.