Нафтогаз назвал новую цену на газ для населения - важные данные

Официально стало известно, что августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК "Нафтогаз Украины" составляет 3,24 грн/кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа «Месячный». Стоит обратить внимание на то, что цена газа выросла на 0,27 грн/куб . из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода. В Нафтогазе обещают, что с завершением действия режима ПСО будут публиковать цены в рамках тарифа «Месяный» в начале месяца потребления. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу компании.

Нельзя не обратить внимание на то, что тариф «Месяный» — это первый тариф, который компания предлагает своим клиентам. Сейчас все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на этот тариф.

"Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ. Потребители могут сэкономить 1% от общего счета за газ, если платить за потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления", — отмечается в заявлении компании.

В ГК "Нафтогаз Украины" отметили, что скоро предложат украинским гражданам новые тарифные планы и другие предложения.

Стоит также напомнить о том, что Нафтогаз недавно опубликовал условия продажи газа для поставок газа после завершения действия спецобязательств — компания предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до начала месяца поставки.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что с 1 августа в Украине официально заработал рынок газа для населения, в котором клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса. Что важно понимать, на украинских граждан после запуска рынка ожидают два принципиальных изменения — всю важную информацию можно найти в нашем материале.