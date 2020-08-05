Как улучшить сон с фитнес-браслетом

От того, насколько эффективен сон, зависят ваши здоровье, работоспособность и взаимоотношения с людьми. Если плохо, значит, вы все время в стрессе; хорошо — на гребне успеха. Следить за качеством сна помогают фитнес-браслеты и трекеры, а о том, как правильно их настроить, мы выяснили у консультантов интернет-магазина электроники STYLUS.

Браслет на страже сна

Как умный девайс распознает, когда человек спит, а когда просто лежит неподвижно? На самом деле, различия этих состояний существенны с точки зрения физиологии. Для фитнес-браслета нетрудно применить алгоритм и вычислить, спите вы или нет, и даже насколько качественный ваш сон.

“Для контроля сна используют принцип фиксации фаз, когда активность организма минимальна. Фазы глубокого сна чередуются с фазами быстрого, во время которых учащаются пульс и дыхание, появляется храп. Алгоритм анализирует три показателя — пульс, движение и звук,” — объяснили в STYLUS.

Полученные данные обрабатываются приложением фитнес-трекера на смартфоне и сохраняются для построения диаграмм.

Браслет-аналитик

Фитнес-трекер передает данные о каждом вашем сне в подробностях приложению, которое после анализа выдает обобщенную информацию:

сколько часов и минут вы спали;

сколько часов и минут вы провели в каждой из фаз сна — глубокой и быстрой;

время, которое вы потратили на засыпание и пробуждение;

спите ли вы беспробудно или часто просыпаетесь среди ночи.

Зачем собирать статистику фаз сна

Чтобы засыпать и просыпаться в лучшее именно для вас время и чувствовать себя более отдохнувшим при меньшем объеме сна только за счет соблюдения личного биоритма. Также анализ помогает выявить проблемы со сном и устранить их.

Для многих становится откровением тот факт, что, оказывается, они спят всего 5-6 часов, тогда как думают, что полноценно отдыхают. Умный браслет помогает запланировать отход ко сну и подъем, распознать бессонницу и вовремя помочь организму: определить уровень стресса, снизить нагрузку и принять мелатонин.

Фитнес-браслет незаменим, когда вы ищете причину плохого отдыха во сне. По показателям можно выяснить, что конкретно вам мешает уснуть и хорошо выспаться.

“Скажем, под вечер у вас частенько высокий пульс и это мешает вам уснуть. Фитнес-браслет покажет эту информацию, и вы сможете, например, послушать плавную музыку, чтобы расслабиться, а ложиться спать только после того, как пульс придет в норму. Это эффективно помогает против бессонницы,” — рекомендуют эксперты.

Какой фитнес-браслет нужен именно вам

Для качественного анализа сна понадобится девайс с точными датчиками пульса, дыхания и движения. Он должен быть удобным, поскльку его придется надевать каждый раз, ложась спать.

Плюс важно, чтобы браслет хорошо держал заряд и быстро заряжался. Обычно качественного трекера хватает на 7 дней без подзарядки. Но если вы носите его на тренировки, аккумулятор может разряжаться за полдня.

Анализируйте сон и действуйте с целью его улучшить, так вы будете всегда в отличном настроении и самочувствии!