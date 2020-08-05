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Этот препарат снижает смертность при COVID-19 - ученые сообщили замечательную новость

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Этот препарат снижает смертность при COVID-19 - ученые сообщили замечательную новость Фото: pixabay.com

Американские ученые обратили внимание на то, что на сегодня для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19 применяют два препарата, которые показали эффективность в предыдущих клинических исследованиях. Отмечается, что ученые сравнили их результаты с действием ингибиторов интерлейкина-6 и оказалось, что новая стратегия лечения эффективнее уже одобренных. Стоит обратить внимание на то, что исследования ученых из Бостонского медицинского базируется на данных 255 пациентов с тяжелой формой COVID-19 — условно их разделили на вторую и третью стадии болезни, передает ONLINE.UA.

Стоит обратить внимание на то, что пациентов из обеих групп лечили ингибиторами интерлейкина-6, в частности препаратами сарилумаб или тоцилизумаб.

"Пациенты, получавшие ингибиторы интерлейкина-6, имели значительно более высокую потребность в дополнительном кислороде, чем пациенты, которых лечили ремдесивиром и дексаметазоном (уже одобренными препаратами). Ученые ожидали, что по этой причине у пациентов будет выше уровень смертности, однако получилось совсем наоборот. У пациентов был низкий уровень смертности по сравнению с участниками исследований, где изучалась эффективность ремдесивирА и дексаметазона — 22,9% против 45-50%", — говорится в сообщении.

Что важно понимать, наибольший эффект был достигнут у пациентов, получавших ингибиторы интерлейкина-6 на ранних стадиях.

"Ингибиторы интерлейкина-6 является, вероятно, более эффективным лечением по сравнению с другими вариантами, включая ремдесивир и дексаметазон, рекомендованных для терапии тяжелых случаев COVID-19", — говорят ученые.

По словам исследователей, новая стратегия лечения позволит сократить время пребывания в больнице, а главное — снизит уровень смертности у пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Как сообщал ONLINE.UA, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус обратил внимание на то, что на сегодня в мире проходят разработки вакцины против коронавируса. Однако пока неизвестно, станет хотя бы одна из них действительно эффективной в борьбе с возбудителем COVID-19, и это, по словам чиновника, важно понимать.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, пандемия, лекарства от коронавируса, вакцина от коронавируса, наука, исследование
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Обновлено:17:11, 05.08.2020

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