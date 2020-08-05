Этот препарат снижает смертность при COVID-19 - ученые сообщили замечательную новость

Американские ученые обратили внимание на то, что на сегодня для лечения пациентов с тяжелой формой
Стоит обратить внимание на то, что пациентов из обеих групп лечили ингибиторами
"Пациенты, получавшие ингибиторы
интерлейкина-6, имели значительно более высокую потребность в дополнительном кислороде, чем пациенты, которых лечили ремдесивиром и дексаметазоном (уже одобренными препаратами). Ученые ожидали, что по этой причине у пациентов будет выше уровень смертности, однако получилось совсем наоборот. У пациентов был низкий уровень смертности по сравнению с участниками исследований, где изучалась эффективность ремдесивирА и дексаметазона — 22,9% против 45-50%", — говорится в сообщении.
Что важно понимать, наибольший эффект был достигнут у пациентов, получавших ингибиторы
"Ингибиторы
интерлейкина-6является, вероятно, более эффективным лечением по сравнению с другими вариантами, включая ремдесивир и дексаметазон, рекомендованных для терапии тяжелых случаев COVID-19", — говорят ученые.
По словам исследователей, новая стратегия лечения позволит сократить время пребывания в больнице, а главное — снизит уровень смертности у пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции.
Как сообщал ONLINE.UA, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус обратил внимание на то, что на сегодня в мире проходят разработки вакцины против коронавируса. Однако пока неизвестно, станет хотя бы одна из них действительно эффективной в борьбе с возбудителем