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Среди пострадавших в Бейруте есть украинцы - раскрыты новые детали взрыва

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Среди пострадавших в Бейруте есть украинцы - раскрыты новые детали взрыва Вибух у Лівані (фото — скриншот)

Различные травмы в результате взрыва в ливанском Бейруте получили несколько тысяч человек. Согласно данным посольства официального Киева, среди них также есть украинцы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление чрезвычайного и полномочного посла Игоря Осташа на телевидении.

По словам дипломата, нет серьезной угрозы для жизни наших земляков.

"Есть некоторые семьи, достаточно серьезно пострадали. Прежде всего, это имущество — дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, например порезы или удары. Но очень серьезно пострадавших нет", — пояснил Осташ.

Посол подчеркнул, дипломатическое ведомство помогает всем, кто обращается с соответствующим запросом. Пока вопросы касаются прежде всего помощи при восстановлении домов или квартир.

"Серьезных проблем на сегодня, связанных с угрозой жизни, среди наших Украинских нет", — добавил он.

Напомним, трагический инцидент произошел в порту Бейрута вечером во вторник, 4 августа. Мощный взрыв попал на камеры многих людей. Его было слышно и бачно за много километров от эпицентра.

Причиной взрыва стала детонация аммония нитрата, очень большие запасы которого были на территории порта.

Известно, что по крайней мере несколько человек погибли в результате инцидента. Больницы города переполнены пострадавшими — и это происходит во время пандемии COVID-19, не утихает в мире.

Как сообщал ONLINE.UA, взрыв в ливанском Бейруте потряс не только город, но и весь мир. Пока государство отходит от инцидента и разбирает руины, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с неожиданным заявлением о помощи. Официальный Киев уже обратился к ливанскому правительству по поводу чрезвычайной ситуации.

Источник: ONLINE.UA
Теги: взрыв, Ливан, Бейрут, порт, украинцы, посольство, Украина, присшествия
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