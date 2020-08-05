Я вам не мальчик: член команды Зеленского выступил с неожиданным заявлением

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин наконец решил поделиться видением своей роли в Трехсторонний контактной группе и в команде украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, сейчас конкретная должность для него в ТКГ не определена, поскольку политику пока не сообщили об этом официальо. Пока экс глава-правительства не понимает, в какой ипостаси будет выступать на переговорах. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода" .

"То, что на языке у других людей, координатор, разговоры и т.д. — это меня не удовлетворяет, я вам не мальчик, чтобы заниматься, чем кто скажет. Я буду ждать встречи перед тем, как начну работать официально. А если откровенно, я уже, конечно, веду разговоры с теми людьми, на которых можно опереться", — сказал Фокин. По словам политика, он вполне мог бы быть заместителем Леонида Кравчука — нового главы украинской делегации, однако, как известно, эта должность занята. "Я знаю, что делать, я готов эти действия делать и действовать, но я не знаю, в какой ипостаси я должен это делать? Кто я, пятое колесо к телеге? Это меня не устраивает. Если я буду членом делегации, то , скажем, заместителем Кравчука — я согласился бы — там есть человек, который является заместителем. Для меня места там я не вижу, нет", — отметил Витольд Фокин. Он также откровенно признался, что Донбасс для него — родной, ведь он там работал более 25 лет. Политик следит за событиями в регионе и лично общается с переселенцами и людьми с оккупированных территорий. Что касается конкретных планов по работе в ТКГ, о них политик пока умолчал. По словам Фокина, к этой теме можно вернуться после того, как будет определена его роль в делегации.

Что важно понимать, недавно новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Фокин будет заниматься вопросами коммуникации. В частности, жкс-глава правительства будет налаживать контакты с людьми из оккупированных территорий.

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