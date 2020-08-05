ЦИК объявила карантинные правила на местных выборах - что необходимо знать

Центральная избирательная комиссия разработала свод правил для проведения местных выборов в Украине 25 октября. Документ направили в Кабинет министров, который его и рассматривать. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт комиссии.

По обнародованным данным, в предложениях говорится о значительной ряд правил, касающихся процесса голосования на избирательных участках в условиях карантина. Также там указываются правила выборов в учреждениях здравоохранения, в условиях самоизоляции.

Прежде всего рекомендации касаются использования масок, перчаток и дезинфицирующих средств. Члены избирательных комиссий должны:

измерять температуру людям;

контролировать время пребывания избирателей в помещении;

предотвращать скопление людей, даже у входа в здание;

пользоваться защитными экранами или очками;

дезинфицировать дверные ручки, поручни, столы и тому подобное;

делать влажную уборку каждые 4:00;

контролировать дистанцию в 1,5 метра между людьми, нанести соответствующую разметку на пол

предоставлять перчатки и антисептик на входе;

предоставлять отдельную кабинку для людей с признаками ОРВИ или повышенной температурой;

предоставлять лицам на самоизоляции отдельную урну для голосования.

В то же время существуют правила непосредственно для избирателей. Среди рекомендаций:

соблюдать правила, установленные для всех участников выборов;

не задерживаться в помещении участков;

не посещать участки с детьми;

выбросить средства индивидуальной защиты в специальную урну после использования на голосовании;

взять с собой личную ручку.

Напомним, карантин в Украине продлится как минимум до 31 августа. Власти предполагают, что местные выборы 25 октября пройдут в условиях сегодняшних ограничений, поэтому разрабатываются соответствующие сценарии.

Как сообщал ONLINE.UA, в Центральной избирательной комиссии отметили, местные выборы 25 октября пройдут с важными особенностями. Они связаны с принятием нового Избирательного кодекса.