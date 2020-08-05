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ЦИК объявила карантинные правила на местных выборах - что необходимо знать

Политика | Читати новину українською
ЦИК объявила карантинные правила на местных выборах - что необходимо знать Вибори (фото — відкриті джерела)

Центральная избирательная комиссия разработала свод правил для проведения местных выборов в Украине 25 октября. Документ направили в Кабинет министров, который его и рассматривать. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт комиссии.

По обнародованным данным, в предложениях говорится о значительной ряд правил, касающихся процесса голосования на избирательных участках в условиях карантина. Также там указываются правила выборов в учреждениях здравоохранения, в условиях самоизоляции.

Прежде всего рекомендации касаются использования масок, перчаток и дезинфицирующих средств. Члены избирательных комиссий должны:

  • измерять температуру людям;
  • контролировать время пребывания избирателей в помещении;
  • предотвращать скопление людей, даже у входа в здание;
  • пользоваться защитными экранами или очками;
  • дезинфицировать дверные ручки, поручни, столы и тому подобное;
  • делать влажную уборку каждые 4:00;
  • контролировать дистанцию в 1,5 метра между людьми, нанести соответствующую разметку на пол
  • предоставлять перчатки и антисептик на входе;
  • предоставлять отдельную кабинку для людей с признаками ОРВИ или повышенной температурой;
  • предоставлять лицам на самоизоляции отдельную урну для голосования.

В то же время существуют правила непосредственно для избирателей. Среди рекомендаций:

  • соблюдать правила, установленные для всех участников выборов;
  • не задерживаться в помещении участков;
  • не посещать участки с детьми;
  • выбросить средства индивидуальной защиты в специальную урну после использования на голосовании;
  • взять с собой личную ручку.

Напомним, карантин в Украине продлится как минимум до 31 августа. Власти предполагают, что местные выборы 25 октября пройдут в условиях сегодняшних ограничений, поэтому разрабатываются соответствующие сценарии.

Как сообщал ONLINE.UA, в Центральной избирательной комиссии отметили, местные выборы 25 октября пройдут с важными особенностями. Они связаны с принятием нового Избирательного кодекса.

Источник: ONLINE.UA
Теги: выборы, Украина, голосование, местные выборы, полмтика, ЦИК, правила, карантин
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