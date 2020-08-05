Может уничтожить интернет - из-за угроз Трампа эксперты бьют тревогу

Действия американских властей в отношении интернета создают очень опасный прецедент. Фактически администрация президента Дональда Трампа способна спровоцировать уничтожение глобальной сети, считает Павел Дуров — основатель Telegram. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его блог в мессенджере.

По мнению бизнесмена, поводом для прецедента стали угрозы заблокировать в Соединенных Штатах приложение TikTok. Он отметил, что можно понять действия Вашингтона. Тот хочет выкупить американскую долю активов проекту и это справедливо — страны должны открывать свой рынок, если они хотят работать на рынке других государств.

"Однако действия США против TikTok создают опасный прецедент, который может в конечном счете уничтожить интернет как действительно глобальную сеть (или того, что от нее осталось)", — добавил Дуров.

Он пояснил, раньше только авторитарные правительства позволяли себе третирования технологических компаний, заставляя тех продавать активы инвесторам, приближенным к власти. Белый дом своими заявлениями де-факто делает легальной тактику вымогательства.

"Многие десятилетия США воспринимались в качестве защитника свободной торговли и свободы выражения мнений. А теперь, когда Китай начал становиться на их место в качестве главного бенефициара мировой торговли, США (или, по крайней мере, администрация Трампа), кажется, теряют энтузиазм по поводу своих ценностей" , — подчеркнул бизнесмен.

Вскоре концепция "национальной безопасности" может появиться на вооружении каждой великой страны, ее будут использовать для разделения международных технологических компаний. Дуров назвал ироничным тот факт, что больше всего пострадают от этого именно американские компании — Facebook, Google.

Как сообщал ONLINE.UA, Трамп накануне подчеркнул, что всемирно известная видеоплатформа для коротких видеороликов TikTok должна продать свое американское подразделение до 15 сентября. По его словам, в противном случае она лишится права вести бизнес в стране.