Это большие затраты - Кабмин озвучил новое предупреждение всем украинцам

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что сейчас он и его команда активно размышляют над тем, как обеспечить безопасность в украинских поездах. По его словам, уже рассматривают вариант наличия охранника или полицейского в ночных поездах. Однако, как утверждает сам министр, вариант обеспечить в каждый поезд по охраннику не только сильно ударит по бюджету, но и существенно повлияет на стоимость билета. Кроме того, Криклий обратил внимание на то, что обеспечивать охрану в поездах будут или представители полиции охраны, или военизированная охрана "Укрзализныци" (ВОХР), сейчас с этими структурами обсуждают стоимость предоставления услуг. Об этом глава ведомства сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.
"Но речь идет только о ночных поездах, потому что это настолько дорого, что либо на стоимость билета повлияет, не хотелось бы точно этого делать, или это надо платить из бюджета, но это большие затраты, и я не думаю, что рационально их закладывать", — отметил глава Мининфраструктуры.
Стоит обратить внимание на то, что ведомственная военизированная охрана — это специализированная структура, предназначенная для охраны предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Украины, и размещенного в них имущества. Также охраняет грузовые поезда.
Что важно понимать, недавно Владислав Криклий озвучил предложение обеспечить проводников средствами защиты. Речь идет о том, чтобы у каждого проводника с собой был газовый баллончик или даже шокер.
Стоит напомнить, что тема безопасности в поездах начала активно обсуждаться после скандального события, которое случилась в ночь на 1 августа в поезде, следовавшем из Мариуполя в Киев. Речь идет о том, что в купе, в котором спали журналистка Анастасия Луговая с ребенком пробрался нетрезвый мужчина — Виталий Рудзько. Он несколько раз ударил женщину по голове. От криков женщины проснулся ее сын, нападающий хотел ударить и его, но Луговая просила этого не делать и предложила нападающему перейти в другое купе. Впоследствии женщине удалось вырваться от злоумышленника, она просила о помощи и стучала в разные купе, впрочем, на нее не реагировали. Защитить пострадавшую смогла только проводница другого вагона, тогда же об инциденте сообщили машинисту, который приказал охранять Рудзька до прибытия в столицу. В столице злоумышленника задержали правоохранители. В тот же день ему избрали меру пресечения — два месяца содержания под стражей без права внесения залога.