Это большие затраты - Кабмин озвучил новое предупреждение всем украинцам

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что сейчас он и его команда активно размышляют над тем, как обеспечить безопасность в украинских поездах. По его словам, уже рассматривают вариант наличия охранника или полицейского в ночных поездах. Однако, как утверждает сам министр, вариант обеспечить в каждый поезд по охраннику не только сильно ударит по бюджету, но и существенно повлияет на стоимость билета. Кроме того, Криклий обратил внимание на то, что обеспечивать охрану в поездах будут или представители полиции охраны, или военизированная охрана "Укрзализныци" (ВОХР), сейчас с этими структурами обсуждают стоимость предоставления услуг. Об этом глава ведомства сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Но речь идет только о ночных поездах, потому что это настолько дорого, что либо на стоимость билета повлияет, не хотелось бы точно этого делать, или это надо платить из бюджета, но это большие затраты, и я не думаю, что рационально их закладывать", — отметил глава Мининфраструктуры.

Стоит обратить внимание на то, что ведомственная военизированная охрана — это специализированная структура, предназначенная для охраны предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Украины, и размещенного в них имущества. Также охраняет грузовые поезда.

Что важно понимать, недавно Владислав Криклий озвучил предложение обеспечить проводников средствами защиты. Речь идет о том, чтобы у каждого проводника с собой был газовый баллончик или даже шокер.