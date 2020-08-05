У Зеленского рассказали про новое мощное оружие против Путина - первые подробности

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с довольно неожиданным заявлением — он сообщил о том, что объединение в "Люблинский треугольник" позволит противостоять дезинформации и всем сопутствующим методам агрессии комнады российского президента Владимира Путина. Что важно понимать, Украина, Польша и Литва договорились о создании так называемого "Люблинского треугольника" еще 28 июля. Министры иностранных дел стран считают, что новая платформа сотрудничества предоставит новые возможности для контактов между государствами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Главком".

"Благодаря введению определенных механизмов сотрудничества мы сможем реализовывать наши цели по устойчивому участию в развитии Восточного партнерства, эффективной борьбы с пандемией коронавируса, поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей. Мы планируем действовать также в сфере экономики" , — рассказал польский дипломат Яцек Чапутович. По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, "Люблинский треугольник" — это еще одно мощное оружие для борьбы с командой Путина. "Мы также сможем эффективно противостоять агрессивной российской политике, ведь все три страны не питают иллюзий относительно действий и намерений Кремля. Не только в военном измерении, но и в измерении дезинформации и всех сопутствующих методов агрессии", — подчеркнул украинский дипломат. Дмитрий Кулеба выделяет отдельными блоками экономическое и военное взаимодействие. "Отдельный блок взаимодействия — это торговля, инвестиции и инфраструктурные проекты. Три страны, которые имеют выход к трем морям, 83 миллиона населения, почти 770 млрд долларов совокупного ВВП и 981 тыс квадратных километров территории, имеют огромный экономический и политический потенциал", — пояснил глава МИД. По словам Кулебы, три страны-участницы уже объединяют ассамблея трех парламентов и совместное военное подразделение — Литполукрбриг на 3,5 тысячи военнослужащих. Он отметил, что "Люблинский треугольник" — это не очередная политическая декларация для красного словца.

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