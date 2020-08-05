Последствия изменений климата - ученые нашли неожиданную тенденцию

Американские ученые установили, что изменения климата и, соответственно, накопления парниковых газов повлияло на жизнь деревьев. Они начали быстрее расти и сейчас поглощают большие объемы углекислого газа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Ecological Monographs.

Ученые считают, это обеспечит увеличение количества лесов в ближайшие десятилетия. Впрочем, процесс может нарушить экстремальная экологическая ситуация.

Участниками исследования стали представители сразу 11 университетов. В течение 25 лет они отслеживали состояние деревьев и уровень углерода на территории Гарвардского леса. Ранее измерить перемещение углерода в экосистеме было крайне трудно, поскольку процесс длился с разной скоростью — в воде, в почве и в воздухе.

"Интересно, что изменения климата и состав атмосферы повысили скорость, с которой дерева поглощают углекислый газ", — цитирует журнал Андриена Финке, профессора биологии из Бостонского университета.

Упомянутая скорость возросла примерно вдвое с 1992 по 2015 годы. Это связано, как считают эксперты, с регулярным ростом деревьев. Лесные массивы понемногу восстанавливаются от глобального вырубки в период с XVI до XX столетий.

Причиной ускоренного восстановления назвали именно изменения климата. Особенно повлияло на это общее повышение температуры на планете, а также увеличение вегетативного периода растений — именно в это время деревья развиваются. Уровень стресса оказался пониженным благодаря снижению концентрации озона, азота, серы.

Сейчас ученые обнаружили, что продолжают развиваться даже деревья, возраст которых достиг более сотни лет. Впрочем, рост может остановиться на фоне экстремального климата.

Как сообщал ONLINE.UA, ученые из Института атмосферного мониторинга Коперника (CAMS) поделились действительно впечатляющими новостями — они заявили, что крупнейшая в мире озоновая дыра, образовавшаяся этой весной над Арктикой, неожиданно исчезла.

Стоит обратить внимание на то, что ее появление не связывают с деятельностью человека, а исчезновение с введением карантина.