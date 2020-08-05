Новости

Лента новостей

Известных американских певцов обвинили в изнасиловании женщины - детали скандала

Шоу-бизнес | Читати новину українською
Известных американских певцов обвинили в изнасиловании женщины - детали скандала The Killers (фото — з відкритих джерел)

Участников всемирно известной американской группы The Killers обвинили в изнасиловании женщины. После этого началось масштабное расследование — удалось выяснить, что артисты не виноваты в этом преступлении, а девушка, которая якобы стала жертвой призналась, что никаких насильственных действий со стороны музыкантов не было. Известно, что об изнасиловании заявила звукорежиссер Чез Шерри на своей странице в Твиттере. Женщина заявила, что во время одного из концертов музыканты изнасиловали пьяную девушку в гримерке. Однако расследование доказало непричастность коллектива к преступлению. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian.

Стоит обратить внимание на то, что Чез Шерри работала с группой более 10 лет назад. Она начала утверждать, что ненароком стала свидетелем того, как один из организаторов говорил с музыкантами, что в гримерке их ждет девушка.

"По ее словам, участники коллектива по очереди заходили к пьяной девушке, а потом делились впечатлениями о контакте с ней. После окончания выступления охранник рассказал, что жертва так и осталась лежать в гримерке", — говорится в сообщении. 

Как отмечает издание The Guardian, расследование показало, что артисты не причастны к преступлению, которое описала Чез. Охранники и другие работники концертной площадки отметили, что в тот вечер не видели опьяневшую обнаженную девушку в гримерке. Предполагаемая жертва также не подтвердила факт насилия. По ее словам, ничего из описанного не было. 

"Однако среди участников The Killers действительно царила женоненавистническая атмосфера. Они неоднократно позволяли себе грубые и сексистские комментарии", — отмечает издание.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что звезда "Гарри Поттера" Джейсон Айзекс решился на откровенное признание, которое шокировало его фанатов.

Источник: ONLINE.UA
Теги: The Killers, изнасилование, скандал, новости шоубизнеса, співаки, США
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 75490 +1271
Выздоровели 41527 +914
Летальные 1788 +24

Данные МОЗ Украины
Обновлено:20:11, 05.08.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+16...+32

Влажность 24% - 72%

Ветер 0м/с - 2м/с

Погода ONLINE.UA+16...+29

Влажность 36% - 86%

Ветер 1м/с - 4м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...