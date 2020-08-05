Известных американских певцов обвинили в изнасиловании женщины - детали скандала

Участников всемирно известной американской группы The Killers обвинили в изнасиловании женщины. После этого началось масштабное расследование — удалось выяснить, что артисты не виноваты в этом преступлении, а девушка, которая якобы стала жертвой призналась, что никаких насильственных действий со стороны музыкантов не было. Известно, что об изнасиловании заявила звукорежиссер Чез Шерри на своей странице в Твиттере. Женщина заявила, что во время одного из концертов музыканты изнасиловали пьяную девушку в гримерке. Однако расследование доказало непричастность коллектива к преступлению. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian.

Стоит обратить внимание на то, что Чез Шерри работала с группой более 10 лет назад. Она начала утверждать, что ненароком стала свидетелем того, как один из организаторов говорил с музыкантами, что в гримерке их ждет девушка.

"По ее словам, участники коллектива по очереди заходили к пьяной девушке, а потом делились впечатлениями о контакте с ней. После окончания выступления охранник рассказал, что жертва так и осталась лежать в гримерке", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание The Guardian, расследование показало, что артисты не причастны к преступлению, которое описала Чез. Охранники и другие работники концертной площадки отметили, что в тот вечер не видели опьяневшую обнаженную девушку в гримерке. Предполагаемая жертва также не подтвердила факт насилия. По ее словам, ничего из описанного не было.

"Однако среди участников The Killers действительно царила женоненавистническая атмосфера. Они неоднократно позволяли себе грубые и сексистские комментарии", — отмечает издание.

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