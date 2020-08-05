ЕС подготовил новый удар по путинскому режиму - важные детали

Правительство Нидерландов официально подал иск против России, связанный с катастрофой рейса MH17. Европейский суд по правам человека уже проинформировал об этом Москву. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российское министерство юстиции.

Нидерландское следствие подозревает граждан РФ и непосредственно Кремль в причастности к резонансной катастрофы в небе над Донбассом.

"Минюстом России получено официальное уведомление Европейского суда по правам человека от 15.07.2020 о подаче Королевством Нидерланды межгосударственной жалобы против РФ в связи с катастрофой рейса МН17. Судебный состав и процедура рассмотрения жалобы в ЕСПЧ в настоящее время не определены, какие-либо процессуальные сроки для властей РФ не установлены ". — объявили в Кремле.

Нидерланды объявили о своих намерениях в июле этого года. Власти страны настаивает, что Россия должна в нарушении трех статей Европейской конвенции по правам человека. Среди них — статья 2, она определяет, что право на жизнь человека охраняет закон, никто не в состоянии лишить ее жизни. Единственное исключение — это смертный приговор.

Также Кремль нарушил статью 3. Она отмечает, никто не может подвергаться пыткам или иному бесчеловечному отношению, наказанию.

Третий нарушен пункт — статья 13. Она гарантирует право на защиту в случае нарушения прав или свободы.

Напомним, по выводам международной следственной группы, "малазийский Boeing" сбила ракета. Выпустили ее из ЗРК "Бук", который перебросили с территории России на Донбасс. Фигурантами дела по факту убийства 298 человек стали представители российской оккупационной администрации в Донецкой области. Среди них — печально Игорь Гиркин-Стрелков.

Как сообщал ONLINE.UA, отмечается, что также предоставили уточнения относительно правовой основы обращения Нидерландов. В частности, страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут это сделать в течение 12 недель после официальной передачи иска РФ секретариатом ЕСПЧ.