Новости

Лента новостей

Курс валют на сегодня 6 августа - доллар подешевел, евро дорожает

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 6 августа - доллар подешевел, евро дорожает

На четверг, 6 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подешевел, евро дорожает.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 6 августа цена доллара США составит 27 гривен 7 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 12 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 9 копеек, что в свою очередь на 18 копеек больше чем в среду, 5 августа.

В среду, 5 августа, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.69/27.655 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.89/32.85 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 76808 +1318
Выздоровели 42524 +997
Летальные 1819 +31

Данные МОЗ Украины
Обновлено:11:11, 06.08.2020

Курс валют 06.08.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,6
27,69
27,69
EUR
32,83
32,93
32,89
GBP
36,3
36,41
-
RUB
0,38
0,38
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...