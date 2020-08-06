Курс валют на сегодня 6 августа - доллар подешевел, евро дорожает

На четверг, 6 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подешевел, евро дорожает.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 6 августа цена доллара США составит 27 гривен 7 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 12 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 9 копеек, что в свою очередь на 18 копеек больше чем в среду, 5 августа.

В среду, 5 августа, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.69/27.655 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.89/32.85 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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