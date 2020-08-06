Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами - официальные данные на 6 августа

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — в четверг, 6 августа, зафиксировали 1318 новых случая заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 76808 человек, из них 1819 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 41527 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 33462 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

По состоянию на 6 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 2898 случаев;

Волынская область — 4108 случаев;

Днепропетровская область — 1492 случая;

Донецкая область — 941 случай;

Житомирская область — 2036 случаев;

Закарпатская область — 5539 случаев;

Запорожская область — 890 случаев;

Ивано-Франковская область — 5295 случаев;

Кировоградская область — 713 случаев;

г. Киев — 8992 случая;

Киевская область — 3980 случаев;

Львовская область — 10 420 случаев;

Луганская область — 135 случаев;

Николаевская область — 666 случаев;

Одесская область — 3748 случаев;

Полтавская область — 477 случаев;

Ровенская область — 6538 случаев;

Сумская область — 594 случая;

Тернопольская область — 3177 случаев;

Харьковская область — 4381 случай;

Херсонская область — 242 случая;

Хмельницкая область — 1257 случаев;

Черновицкая область — 6383 случая;

Черкасская область — 969 случаев;

Черниговская область — 937 случаев.

Количество больных коронавирусом в мире также продолжает расти — по состоянию на 6 августа заболели уже почти 19 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 270 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии — там за сутки зафиксировали более чем по 50 тысяч новых случаев заболевания. Общее число заболевших уже достигает 4,9, 2,8 и 1,9 млн людей соответственно. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает 866 тысяч. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится на 35 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день 6 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более 711 тысяч людей, вылечились – 12 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

На данный момент в "красную" зону попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В "оранжевой" зоне находятся Ивано-Франковск, Львов, Луцкий и Любешовский районы Волынской области, Тисменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области, Бучачский район, Бережаны Тернопольской области. С 3 августа в них начали действовать более жесткие карантинные ограничения.

7 августа Минздрав будет пересматривать разделение районов Украины по карантинным зонам. В "красную" могут попасть еще четыре области — Ровенская, Хмельницкая, Черниговская и Харьковская. В этих областях пять дней подряд растет число больных коронавирусом, в связи с чем растет эпидемическая опасность. Если вышеназванные регионы попадут в красную зону, то в них ужесточат карантин уже с понедельника, 10 августа.