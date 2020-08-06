Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами - официальные данные на 6 августа

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — в четверг, 6 августа, зафиксировали 1318 новых случая заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных
По состоянию на 6 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
- Винницкая область — 2898 случаев;
- Волынская область — 4108 случаев;
- Днепропетровская область — 1492 случая;
- Донецкая область — 941 случай;
- Житомирская область — 2036 случаев;
- Закарпатская область — 5539 случаев;
- Запорожская область — 890 случаев;
- Ивано-Франковская область — 5295 случаев;
- Кировоградская область — 713 случаев;
- г. Киев — 8992 случая;
- Киевская область — 3980 случаев;
- Львовская область — 10 420 случаев;
- Луганская область — 135 случаев;
- Николаевская область — 666 случаев;
- Одесская область — 3748 случаев;
- Полтавская область — 477 случаев;
- Ровенская область — 6538 случаев;
- Сумская область — 594 случая;
- Тернопольская область — 3177 случаев;
- Харьковская область — 4381 случай;
- Херсонская область — 242 случая;
- Хмельницкая область — 1257 случаев;
- Черновицкая область — 6383 случая;
- Черкасская область — 969 случаев;
- Черниговская область — 937 случаев.
Количество больных коронавирусом в мире также продолжает расти — по состоянию на 6 августа заболели уже почти 19 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 270 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии — там за сутки зафиксировали более чем по 50 тысяч новых случаев заболевания. Общее число заболевших уже достигает 4,9, 2,8 и 1,9 млн людей соответственно. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости
На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев
Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
На данный момент в "красную" зону попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В "оранжевой" зоне находятся Ивано-Франковск, Львов, Луцкий и Любешовский районы Волынской области, Тисменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области, Бучачский район, Бережаны Тернопольской области. С 3 августа в них начали действовать более жесткие карантинные ограничения.
7 августа Минздрав будет пересматривать разделение районов Украины по карантинным зонам. В "красную" могут попасть еще четыре области — Ровенская, Хмельницкая, Черниговская и Харьковская. В этих областях пять дней подряд растет число больных коронавирусом, в связи с чем растет эпидемическая опасность. Если вышеназванные регионы попадут в красную зону, то в них ужесточат карантин уже с понедельника, 10 августа.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Министерстве здравоохранения Украины уже готовится ко второй волне распространения коронавирусной болезни