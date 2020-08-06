Лукашенко уже пообещал Зеленскому - СМИ узнали неожиданную информацию

5 августа официально стало известно, что глава государства Владимир Зеленский провел срочные телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко — отмечалось, что президенты подробно обсуждали вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси в конце июля группы лиц, которая относится к частной военной компании Вагнера. Кроме того, сообщалось, что стороны отметили важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства. Президент Украины выразил надежду, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания. Уже 6 августа стало известно, что Александр Лукашенко лично пообещал Владимиру Зеленскому способствовать экстрадиции российских наемников на территорию Украины. Об этом рассказал журналист Дмитрий Гордон после разговора с президентом Беларуси, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Радыё Свабода".

"Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам", — заявил во время переговоров с белорусским коллегой Владимир Зеленский.

Дмитрий Гордон рассказывает, что Александр Лукашекно положительно отреагировал на призыв президента Украины.

"Зеленский попросил Лукашенко передать Киеву участников боевых действий на Донбассе... Белорусский президент пообещал дать "зеленый свет" прокуратуре и правоохранительным органам республики, чтобы обеспечить экстрадицию преступников в Украину и Россию", — поделился своими данными журналист.

Как известно, 29 июля в Беларуси задержали 33 иностранцев, которые оказались боевиками Вагнера. Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси официально заявили, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации" перед выборами президента Беларуси и подготовка теракта. Впоследствии Минск сообщил, что 14 из задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнер" воевали на Донбассе. По данным российской "Новой газеты", по меньшей мере 7 боевиков воевали в Сирии, трое — на востоке Украины. Неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков стал утверждать, что в России не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Беларуси россияне воевали на Донбассе. Также команда Путина пообещала, что будет бороться за освобождение боевиков ЧВК "Вагнера".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Зеленского рассказали о новом мощном оружии против Владимира Путина.