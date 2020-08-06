Зеленскому нужна помощь - в США выступили с неожиданным предложением по Донбассу

Кандидат на пост посла США в Украине Кит Дейтон поддерживает планы украинских властей пересмотреть Минские соглашения по Донбассу, которые в Кремле называют безальтернативными условиями для восстановления мира на Востоке Украины. Он поддерживает президенту Украины Владимира Зеленского и его команду, но считает, что официальному Киеву нужна помощь в противостоянии мощной силе. Дейтон предложил провести переговоры относительно новых механизмов, альтернативных Минским договоренностям. Правда, пока он не смог сказать, присоединятся ли США к переговорам. Об этом претендент на пост посла США в Украине заявил на заседании Комитета по международным отношениям Сената США, передает ONLINE.UA со ссылкой на Голос Америки.

"Мы получаем из Киева сигналы, что Украина не пойдет на уступки России по вопросу территориальной целостности, или даже специального статуса Донбасса. Но Зеленскому необходима помощь в противостоянии мощной силе", — заявил Дейтон.

Он обратил внимание на то, что на данный момент около 2300 россиян сейчас находятся на востоке Украины. К тому же Россия передала боевикам ОРДЛО более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубиц, беспилотников, артиллерии ПВО, стрелкового оружия.

"Их на самом деле возглавляют и сопровождают российские военные", — подчеркнул Дейтон.

Как известно, кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на пост посла США в Украине предложил американский глава Дональд Трамп. Он хорошо знаком с ситуацией в Украине и сейчас является военным советником США для Украины в сфере обороны. С 2010 года Дейтон возглавляет аналитический центр Джорджа Маршалла в Германии, а ранее 40 лет служил в Сухопутных силах США. Кандидатуру Дейтона уже поддержал Украинский конгрессный комитет Америки.

Бывшие послы США в Украине поддерживают кандидатуру Дейтона. В частности, Уильям Тейлор назвал Дейтона "военным профессионалом, который не принадлежит ни к одной партии и имеет большое уважение".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что официальный Киев отреагировал на заявление Кремля о выходе России из переговорного процесса по Донбассу на уровне советников. Новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что команда президента РФ Владимира Путина умышленно это делает, чтобы низить вес и влияние "нормандской четверки". В ответ Кравчук предлагает еще раз просмотреть и обсудить Минские соглашения, чтобы решить, какие пункты Украина будет выполнять, а какие нет. Также первый президент Украины считает важным начать диалог с жителями ОРДЛО, так как словами убедить Путина прекратить войну на Донбассе не получится.