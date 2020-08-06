Скажу вам откровенно - Зеленский срочно обратился ко всем украинцам

Глава государства Владимир Зеленский поделился с украинцами приятной новостью — он рассказал о том, что Кабинет Министров по настоянию президента страны наконец принял решение о предоставлении адресной помощи к пенсии членам семей военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших во время участия в АТО/ООС. Украинский лидер обратил внимание на то, что пенсионное обеспечение семей погибших участников АТО/ООС было несправедливым. Владимир Зеленский отметил, что существовала разница в размере выплат родным военнослужащих, погибших в 2014-2015 годах, и родным тех героев, которые погибли позже. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.

«Я был в Луцке последний раз, и, скажу вам откровенно, было очень неприятно, когда одна мать говорит:« Неужели наши дети, погибли, защищая Украину, хуже тех детей, которые погибли сейчас, в 2019-2020 годах? Неужели это справедливо?». Это очень несправедливо. Родители получали разные деньги. Я сказал, что я исправлю этот вопрос, и стал разговаривать с правительством. И я им очень благодарен, что они решили этот вопрос», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, он уточнил, что это решение будет распространяться на 9 тыс членов семей погибших военнослужащих.

«У нас не бывает худших. Они все герои, они все для нас одинаковые. Мы все равно ими гордимся и одинаково им все благодарны за то, что они защищали нашу Украину, нашу территориальную целостность и наш суверенитет», — подытожил Владимир Зеленский.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала о том, что глава государства приказал Кабмину оперативно решить вопросы пенсионного обеспечения членов семей военнослужащих, погибших в первые годы войны. Чиновница публино пообещала, что отныне наименьшая пенсионная выплата для членов семей погибших героев, где есть один нетрудоспособный, составит 7800 грн, если двое нетрудоспособных — 12200 грн, если трое — максимальная пенсионная выплата составит 17 120 грн.

«Пенсионный фонд проводит сейчас перерасчеты пенсий, и в сентябре семьи получат две выплаты — и за август, и за сентябрь», — добавила Марина Лазебная.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Александр Лукашенко уже пообещал Владимиру Зеленскому относительно боевиков Вагнера.