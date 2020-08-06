Зеленский решился на новые резонансные увольнения - все подробности

Украинский глава Владимир Зеленский решился на новое резонансное увольнение — стало известно, что глава государства освободить от должности главу военной разведки Украины Василия Бурбу. На его место президент назначил офицера украинской разведки Кирилла Буданова, на которого в прошлом году Россия готовила покушение. Кроме того, Зеленский провел кадровые перестановки в Офисе президента. В частности, он назначил новым заместителем руководителя ОП Андрея Ермака Олега Татарова, который был замначальника следственного управления МВД во времена президентсва Виктора Януковича. Татаров будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

"Офис Президента приветствует назначение Кирилла Буданова на эту должность. Изменение начальника Главного управления разведки Министерства обороны связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности", — прокомментировали кадровые перестановки в ГУР у Зеленского.

Как известно, Кирилла Буданова 4 апреля 2019 года в Киеве попыталась убить группа диверсантов из России. Но взрывчатка взорвалась во время закладки — руководитель группы диверсантов, российский гражданин Алексей Комаричев получил тяжелые ранения. Также задержали его сообщника — гражданина РФ Тимура Дзортова и нескольких человек из сети ФСБ, которые им помогали в Украине. В России обвиняют Буданова якобы в причастности к спецоперации на территории оккупированного Крыма в 2016 году вместе с разведчиками Александром Громовым и Максимом Шаповалом, которого взорвали в автомобиле радиоуправляемой миной в июне 2017 года.

Что касается Татарова, то на Банковой его охарактеризовали как доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Украины, адвоката, который долгое время работал в органах внутренних дел, в частности занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины, а с 2014 года занимался адвокатской практикой.

Важно отметить, что в апреле 2020 года Татарова хотели назначить заместителем директора ГБР. Также тогда же появилась информация о назначении Татарова в ОПУ, но эта информация вызвала резонансный скандал в общественности, так как его ранее обвиняли в причастности к преследованиям активистов на Майдане.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский уволил с должности посла Украины в Италии Евгения Перелыгина и украинского дипломата Александра Банькова с должности посла Украины в Румынии.