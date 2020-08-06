Это главная угроза: у Трампа поразили мир громким признанием

6 августа Государственный департамент CША, во главе которого находится известный дипломат и член команды Дональда Трампа, Майк Помпео, выступил с очередным резонансным заявлением — в ведомстве признались, что считают Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды. Это отмечается в опубликованном специальном докладе Госдепартамента о "экосистеме российской дезинформации и пропаганды", передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт американского ведомства.

"Центр глобального взаимодействия в структуре Госдепартамента занимается противодействием угроз со стороны вредоносных игроков, использующих данные тактики (пропаганду и дезинформацию). Россия в этой сфере продолжает быть ведущей угрозой. Ведомство работает с другими министерствами и партнерами в мире в ответ на этот вызов", — отмечается в докладе.

Кроме того, указано, что ключевой частью этих действий является "разоблачение методов РФ", при этом "правительства союзников, гражданское общество и СМИ могут повысить коллективную устойчивость к пропаганде". Также говорится, что "российская экосистема" заключается в привлечении официальных правительственных каналов, государственных СМИ, прокси-ресурсов и соцсетей. "Российская власть ответственна за развитие подобных тактик и платформ как части подхода по использованию информации как оружия", — подчеркнули в Госдепе.

Команда главы Белого дома Дональда Трампа обращает внимание на то, что официальная Москва вкладывает значительные ресурсы в свои пропагандистские каналы, разведструктуры для "проведения злонамеренной деятельности в киберпространстве".

Стоит напомнить, что недавно мир всколыхнул новый громкий скандал — агентство Reuters от своих анонимных источников узнало, что секретные документы утечка которой произошла накануне британских выборов в прошлом году, были украдены российскими хакерами из электронной почты бывшего министра торговли Лиама Фокса. Пока не сообщается, какую российскую группу или организацию считают ответственной за совершенное нападение, но хакерская атака имела признаки операции, которая финансировалась властями РФ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власти ЕС ввели режим санкций за кибератаки, поддержав решение о замораживании активов ГРУ РФ.