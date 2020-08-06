Последствия будут печальные - в команде Путина началась истерика после заявлений Лукашенко

Команда российского президента Владимира Путина продолжает внимательно следить за всеми событиями и скандалами в Беларуси, а также не устает комментировать все заявления, которые звучат из уст действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. На этот раз свою позицию решил озвучить заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев — он начал публично жаловаться на то, что политические отношения РФ и Беларуси стали "мелкой разменной монетой" во время избирательной кампании в стране. Кроме того, скандальный российский политик цинично намекнул, что последствия ухудшения отношений между странами будут печальными. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Белсат".

"Российско-белорусские отношения, я даже больше скажу, Союзное государство, интеграция стали мелкой разменной монетой во время избирательной кампании", — подчеркнул Дмитрий Медведев. Кроме того, он дерзко отметил, что не может отделаться от мысли, что "различные казусы, которые происходят, это часть довольно несложной политической технологии". По словам политика, Лукашенко делает все возможное, чтобы вылепить образ врага, а потом с его помощью добиться политического результата. Член комнады Владимира Путина пожаловался, что это не только обижает, но и вызывает печаль. "И последствия этого будут печальные", — намекнул Дмитрий Медведев. Стоит обратить внимание на то, что это заявление он сделал за несколько дней до проведения в Беларуси президентских выборов. Как известно, президент Беларуси недавно жестко раскритиковал Кремль после того, как в конце июля белорусские государственные медиа заявили о задержании 33 боевиков российской частной военной компании "Вагнера". Согласно последним данным, они прибыли в Беларусь в ночь на 25 июля "для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании". Кроме того, накануне стало известно, что Александр Лукашенко лично пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому способствовать экстрадиции российских наемников на территорию Украины — об этом они договорились еще 5 августа. Ранее ONLINE.UA сообщал, что Александр Лукашенко шокировал мир очередным скандальным заявлением об Украине