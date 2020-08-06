В центр Минска стягивают военную технику - что происходит

Президентская гонка в Беларуси входит в решающую фазу — главные кандидаты на пост нового главы завершают агитационные митинги, так как 9 августа в стране состоится голосование, на котором беларусы должны будут определиться, кто будет новым президентом Беларуси. В четверг, 6 августа, масштабный митинг планировала провести в центре Минска главная соперница белорусского лидера Александра Лукашенко — Светлана Тихановская. Но он оказался под угрозой срыва, так как в парк Дружбы народов, где должно было состояться мероприятие, стянули военную технику, так как власти решили отпраздновать День железнодорожных войск. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на белорусские СМИ.

Представитель штаба Тихановской Ольга Ковалькова утверждает, что официального уведомления об отмене митинга не было. Она не исключила, что акция состоится на другой площадке в Минске, хотя почти все они уже зарезервированы под мероприятия официальных властей.

Как известно, президентские выборы в Беларуси состоятся уже 9 августа. Светлана Тихановская стала главной оппозиционной конкуренткой действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, которую зарегистрировали на выборы. Регистрация Тихановской является знаковым событием для Беларуси, ведь у Лукашенко в первый раз на выборах будет реальная конкурентка.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Министерство обороны Беларуси неожиданно для всех заявило о проведении военных сборов в Витебской области, расположеной на границе с Россией. Сборы стартуют уже 11 августа. Их решили провести после задержания российских наемников ЧВК "Вагнера", но в Минобороны Беларуси утверждают, что сборы не являются срочными, а имеют плановый характер.