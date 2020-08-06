Судьбоносные переговоры США и РФ - о чем наконец-то договорились страны

28 июля официально стало известно о том, что в Вене стартовал новый этап переговоров между командами американского лидера Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина — эти переговоры были посвящены теме контроля над ядерным вооружением, которое пока остается важнейшим фактором международной безопасности. Как уже отмечалось, эти переговоры продолжались целых три дня. Что важно понимать, первый раунд дискуссии состоялся в июне 2020 — тогда официальные Вашингтон и Москва подробно обсудили договор СНВ-3 . Лишь 6 август глава Госдепа США Майк Помпео рассказал о том, что США и Россия на переговорах по контролю над вооружениями достигли прогресса. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт американского ведомства.

"В последние несколько месяцев мы усердно работали над тем, чтобы три страны, у которых есть крупнейший арсенал ядерного оружия, то есть США, Россия и Китай, провели стратегический диалог о том, как нам вместе двигаться дальше, чтобы снизить угрозу для мира с точки зрения использования этого мощного оружия. Мы с россиянами достигли прогресса, у нас были две хорошие встречи, и я надеюсь, что у нас скоро будет еще одна", — рассказал Майк Помпео.

Нельзя не обратить внимание на то, что команда главы Белого дома все еще лелеет надежду, что к переговорам присоединится также Китай. Что важно понимать, власти КНР на встречу не явились, несмотря на неоднократные приглашения американской стороны. Представительница МИД КНР Хуа Чуньин предупредила международное сообщество, что КНР "не планирует участвовать в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями с участием РФ и США".

"Мы надеемся, что они будут участвовать, мы надеемся, что Россия призовет их участвовать, мы надеемся, что весь мир поймет, как важно, чтобы три ядерные державы со значительными ресурсами и арсеналами собрались вместе и создали более устойчивую и стабильную стратегическую ситуацию с точки зрения не только риска использования ядерного оружия, но также и его распространения", — отметил Майк Помпео.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Государственный департамент США назвал главную опасность для страны.