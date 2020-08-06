Лукашенко удивил резонансным решением относительно Украины

В четверг, 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко провел срочное совещание с силовиками, на котором поручил пригласить в Минск генпрокуроров Украины и России для разбирательств по делу о задержанных боевиках. Он предупредил, что если Венедиктова и Краснов не захотят приезжать, то Беларусь самостоятельно решит дальнейшую судьбу "вагнеровцев" в соответствии с белорусскими законами. Лукашенко отметил, что накануне провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который просил Минск способствовать экстрадиции задержинных российских наемников, которые воевали против украинских военных на Донбассе, на территорию Украины. Он напомнил, что боевики ЧВК "Вагнера", задержанные в Беларуси, во всем признались Следственному комитету, что их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

"Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей (задержанные в Беларуси члены частной военной компании — ред.), я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем", — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер считает важным обсудить этот вопрос с Венедиктовой и Красновым, так как у Беларуси есть международные договоры и соглашения как с Российской Федерацией, так и с Украиной.

"Положите втроем (генеральные прокуроры ред.) перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже), наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация — на стол. Втроем решите. Делайте, как вы считаете нужным. Как решите, так и будет. Не приедут — вопрос решим мы, без них", — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что официальный Минск в этом вопросе будет действовать не только на основании исключительно законов, но и с принципов человечности.

"Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора", — подытожил Лукашенко.

Напомним, 29 июля в Беларуси задержали 33 россиян, которые оказались боевиками Вагнера. В Беларуси официально заявили, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации" перед выборами президента Беларуси и подготовка теракта. Впоследствии Минск сообщил, что 14 из задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнер" воевали на Донбассе. Украина настаивает на их эстрадиции, чтобы осудить боевиков за участие в войне против Украины. У Путина добиваются освобождения боевиков ЧВК "Вагнера".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России начали открыто угрожать Лукашенко из-за задержанных боевиков.