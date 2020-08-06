В Германии нанесли еще один безжалостный удар по Путину - первые подробности

6 августа стало известно, что немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) решила нанести новый удар по планам российского президента Владимира Путина — по последним данным, она обратилась в Высший административный суд в Грайфсвальде с просьбой пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток-2 ", изданное горной инспекцией Штральзунда. Стоит также обратить внимание на то, что российская компания МРТС, которая выполняла работы по укладке трубопровода на территории РФ, отказалась достраивать "Северный поток-2 " в Дании. В связи с этим уникальное российское судно-трубоукладчик "Фортуна", которое могло бы завершить строительство, выходит из проекта. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"DUH требует у горного ведомства Штральзунда учесть новые научные данные о неконтролируемых выбросах метана и проверить его утечка при добыче, транспортировке и переработке природного газа. Метан является основной составляющей природного газа и наносит 86 раз больше вреда климату, чем CO2", — рассказывает немецкая организация.

В DUH обратили внимание на то, что выбросы метана при добыче газа намного больше, чем прогнозировалось ранее. Что важно понимать, горная инспекция Штральзунда недавно отклонила заявление организации, поэтому экологи решили подать иск в суд.

"Мы уверены, что "Северный поток-2 " не получил бы разрешения на основе доступных сейчас научных знаний. Теперь необходимо учитывать новые методы измерения утечки метана, поскольку они показывают, что трубопровод имеет огромное влияние на наш климат", — посетовал глава отдела энергетики и защиты климата DUH Константин Цергер.

Представитель суда в Грайфсвальде подтвердил поступления жалобы. Дату первого рассмотрения еще не определили.

Стоит напомнить, что недавно Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2 " должен действовать в соответствии с регулированием ЕС и не имеет права на исключение. Как известно, строительство скандального газопровода остановили в декабре, когда компания по прокладке труб Allseas прекратила свою деятельность из-за санкций Штатов, нацеленных на компании, предоставляющие судна для прокладки труб Nord Stream 2.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Ангелы Меркель неожиданно для всех бросилась на помощь главе Кремля Владимиру Путину.