Зеленский срочно приехал на Донбасс - что случилось

В четверг, 6 августа Владимир Зеленский срочно приехал на Донбасс — в рамках рабочей поездки он посетил город Часов Яр Донецкой области, где посетит военную часть. Подробности и причины поездки Зеленского на Донбассу в Офисе президента пока не сообщили. Но украинский лидер уже пообщался с журналистами и наконец раскрыл все карты по новым назначениям в ТКГ по Донбассу, а также прокомментировал нарушение перемирия боевиками. Видео выступления Зеленского опубликовала пресс-служба украинского лидера, передает ONLINE.UA.

Зеленский во время визита в зону ООС (фото — president.gov.ua)

"Мы благодарны нашим военным. Самое главное, что мы хотим выдержать этот режим тишины, и ежедневно просто не терять наших военных. Для нас это очень важно. Гарантировать ничего не могу. Но скажу вам, что мы все делаем, очень много всего делаем, как в Украине, так и на встречах в Минском формате. Будем дальше держать кулаки", — уверил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в вопросе нарушений режима прекращения огня на Донбассе много вопросов и проблем, но главная его задача, которую преследует Киев, — отсутствие потерь в рядах украинских военных.

Также Зеленский пояснил, почему назначил именно Леонида Кравчука главным переговорщиком от Украины в ТКГ. Он отметил, что было несколько кандидатур на эту должность, но президент решился остановиться на Кравчуке, так как возглавлять переговорную группу должен мощный, мудрый, образованный человек, у которого авторитет по всей Украине, и в оккупированной части.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что первый премьер-министр страны Витольд Фокин будет работать в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, в конце июля Зеленский посещал Донбасс вместе с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой, которая находилась в Украине с государственным визитом. Они провели встречи представителями миссий СММ ОБСЕ, Международного комитета Красного креста, системы ООН в Украине и руководством Донецкой областной государственной администрации, а также изучили гуманитарную ситуацию в области и ознакомились с реализацией программы "Большая стройка".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что после поездки на Донбасс Зеленский и Соммаруга согласовали новую программу сотрудничества, которое будет реализовываться с 2020 до 2023 годов. Документ предусматривает получение украинской стороной от Швейцарии около 115 миллионов долларов США.