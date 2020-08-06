Венедиктова оперативно отреагировала на ультиматум Лукашенко - что решила

6 августа украинцев и белорусов шокировала неожиданная новость — стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко организовал экстренное совещание с силовиками, на котором поручил пригласить в Минск генпрокуроров Украины и России для рассмотрения дела в отношении задержанных боевиков. По словам политика, если Венедиктова и Краснов не захотят приезжать, то Беларусь самостоятельно решит дальнейшую судьбу "вагнеровцев" согласно белорусским законам. В Офисе генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой сразу же отреагировали на требование международного партнера — там отметили, что ответят Александру Лукашенко только после официального приглашения о визите. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "УП".

"Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил", — отметили в ОГП.

Стоит обратить внимание на то, что 5 августа украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе. Уже 6 августа СМИ рассказали о том, что Лукашенко якобы обещал Украине отдать часть боевиков.

Как известно, 29 июля в Беларуси задержали 33 иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера". Позже стало известно, что они приехали из РФ и поселились в санатории под Минском. Официальный Минск заявил, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации" перед выборами президента Беларуси и подготовка теракта. Также у Лукашенко начали утверждать, что 14 из задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнера" воевали на Донбассе. Российские медиа говорят, что по меньшей мере 7 боевиков воевали в Сирии, трое — на востоке Украины.

Пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, стал утверждать, что в России не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Беларуси россияне воевали на Донбассе. Кроме того, в Кремле пообещали, что будут бороться за освобождение боевиков.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что гражданский деятель и предприниматель Валерий Цепкало обвинил действующего президента Беларуси Александра Лукашенко в том, что он всеми возможными способами пытается спровоцировать начало "майдана" в стране.