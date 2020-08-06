Россия по тревоге подняла боевые самолеты в оккупированном Крыму - что происходит

Россия снова устроила новую опасную провокацию над Черным морем — на этот раз в воздух по тревоге подняли истребитель
"Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик
RC-135ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США", – заявили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве РФ отметили, что российский
Это не первая провокация, которую устраивают российские военные у границ украинского Крыма, который оккупировала Россия в 2014 году. Несколько дней газад оккупанты устроили в небе над оккупированным Крымом воздушные бои. Они подняли в небо фронтовых бомбардировщиков
Кроме того, на полигонах аннексированного Крыма военнослужащие морской пехоты Черноморского флота России проводят учение с выполнением прыжков с парашютом из вертолета
Ранее ONLINE.UA сообщал, что российские военные по указанию президента РФ Владимира Путина продолжают устраивать провокации в оккупированном Крыму. В рамках боевой подготовки, которую недавно объявил глава Кремля, экипаж фрегата Черноморского флота РФ "Адмирал Эссен" 1 августа провел у берегов украинского полуострова артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям в районе полигона боевой подготовки "Опук". Стрельба артиллерийскими снарядами выполнялась по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки.