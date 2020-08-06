Россия по тревоге подняла боевые самолеты в оккупированном Крыму - что происходит

Россия снова устроила новую опасную провокацию над Черным морем — на этот раз в воздух по тревоге подняли истребитель Су-27 , который перехватил два американских самолета-разведчика. В российском оборонном ведомстве опубликовали видео перехвата стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета базовой патрульной авиации Р-8 А "Посейдон" ВМС США. Представители США и НАТО пока не прокомментировали инцидент, но гражданские сайты радиолокационного сопровождения показали, что американские самолеты находились в районе Черного моря, недалеко от украинского Крыма, границы которого в Москве считают "российскими", передает ONLINE.UA.

"Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8 А Poseidon ВМС США", – заявили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве РФ отметили, что российский Су-27 приблизился на безопасное расстояние к американским самолетам, а после их разворота "от государственной границы Российской Федерации" вернулся на аэродром базирования.

Это не первая провокация, которую устраивают российские военные у границ украинского Крыма, который оккупировала Россия в 2014 году. Несколько дней газад оккупанты устроили в небе над оккупированным Крымом воздушные бои. Они подняли в небо фронтовых бомбардировщиков Су-24 М и многоцелевые истребителей Су-30 СМ, которые сбросили бомбы по кораблям условного противника. Кроме того, летчики отработали действия по уходу от корабельных и наземных средств противовоздушной обороны условного противника.

Кроме того, на полигонах аннексированного Крыма военнослужащие морской пехоты Черноморского флота России проводят учение с выполнением прыжков с парашютом из вертолета МИ-8 . Всего в отработке учебных мероприятий боевой подготовки приняли участие порядка 300 военных. Также морские пехотинцы РФ проводят занятия по огневой подготовке, на которых учатся вести стрельбу из стрелкового оружия по наземным мишеням с воздуха. Помимо этого, подразделения отрабатывают нормативы по сбору десанта в назначенной точке после приземления и совершении марша на различные дистанции.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что российские военные по указанию президента РФ Владимира Путина продолжают устраивать провокации в оккупированном Крыму. В рамках боевой подготовки, которую недавно объявил глава Кремля, экипаж фрегата Черноморского флота РФ "Адмирал Эссен" 1 августа провел у берегов украинского полуострова артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям в районе полигона боевой подготовки "Опук". Стрельба артиллерийскими снарядами выполнялась по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки.