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Коронавирус может остаться навсегда - о чем раньше боялись сказать ученые

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Коронавирус может остаться навсегда - о чем раньше боялись сказать ученые Фото з відкритих джерел

Иностранные ученые выступили с шокирующим заявлением — они заговорили о том, что COVID-19 может остаться навсегла. По словам специалистов, этот вирус стал слишком распространенным и заразным — если даже пандемия закончится, то коронавирус все равно продолжит циркулировать. Исследователи утверждают, что их неутешительные прогнозы не беспочвенны — в подтверждение этой версии они приводят факты о повторных вспышках в странах, которые уже почти победили эпидемию. По мнению ученых, появление вакцины сможет притормозить распространение болезни, однако вряд ли сможет ее вытеснить. Они также напомнили о том, что вакцины существуют против десятков человеческих вирусов, однако полностью исчезла только оспа. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание The Atlantic. 

Что важно понимать, ближайший к современному вирусу коронавирус SARS циркулировал в 2002 году. Тогда заразились около 8000 человек. Однако вирус остановили в 2004 году с помощью изоляции и отслеживания контактных больных.

"Но между SARS и SARS-CoV-2 существует существенная разница: новый коронавирус распространяется легче и во многих случаях переносится без симптомов", — отмечает издание.

Исследователь инфекционных заболеваний из Гарвардского университета Джонатан Град сейчас рассматривает несколько возможных траекторий распространения коронавируса:

  • Если иммунитет будет существовать несколько месяцев, тогда после пандемии ежегодно будут вспышки, однако небольшие.
  • Если же иммунитет будет существовать два года, тогда вспышки будут возникать через год.

"Чем быстрее исчезает иммунитет, тем труднее истреблять вирус", — говорит специалист.

Стоит обратить внимание на то, что необходимо учитывать и необходимость вакцинации. Возможно, ее придется ежегодно обновлять — так же, как в ситуации с гриппом. Еще одна опасность, о которой раньше боялись сказать, способность COVID-19 распространяться среди животных. От них инфекция может снова попасть к людям.

Как сообщал ONLINE.UA, ученые решили пропитать многократную тканевую маску специальным средством, которое нейтрализует коронавирус.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, пандемия, ученые, лекарства от коронавируса, вакцина от коронавируса, COVID-19, наука, исследование
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Обновлено:14:11, 06.08.2020

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