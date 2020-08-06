Коронавирус может остаться навсегда - о чем раньше боялись сказать ученые

Иностранные ученые выступили с шокирующим заявлением — они заговорили о том, что
Что важно понимать, ближайший к современному вирусу коронавирус SARS циркулировал в 2002 году. Тогда заразились около 8000 человек. Однако вирус остановили в 2004 году с помощью изоляции и отслеживания контактных больных.
"Но между SARS и SARS-
CoV-2существует существенная разница: новый коронавирус распространяется легче и во многих случаях переносится без симптомов", — отмечает издание.
Исследователь инфекционных заболеваний из Гарвардского университета Джонатан Град сейчас рассматривает несколько возможных траекторий распространения коронавируса:
- Если иммунитет будет существовать несколько месяцев, тогда после пандемии ежегодно будут вспышки, однако небольшие.
- Если же иммунитет будет существовать два года, тогда вспышки будут возникать через год.
"Чем быстрее исчезает иммунитет, тем труднее истреблять вирус", — говорит специалист.
Стоит обратить внимание на то, что необходимо учитывать и необходимость вакцинации. Возможно, ее придется ежегодно обновлять — так же, как в ситуации с гриппом. Еще одна опасность, о которой раньше боялись сказать, способность
Как сообщал ONLINE.UA, ученые решили пропитать многократную тканевую маску специальным средством, которое нейтрализует коронавирус.