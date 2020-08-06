Коронавирус может остаться навсегда - о чем раньше боялись сказать ученые

Иностранные ученые выступили с шокирующим заявлением — они заговорили о том, что COVID-19 может остаться навсегла. По словам специалистов, этот вирус стал слишком распространенным и заразным — если даже пандемия закончится, то коронавирус все равно продолжит циркулировать. Исследователи утверждают, что их неутешительные прогнозы не беспочвенны — в подтверждение этой версии они приводят факты о повторных вспышках в странах, которые уже почти победили эпидемию. По мнению ученых, появление вакцины сможет притормозить распространение болезни, однако вряд ли сможет ее вытеснить. Они также напомнили о том, что вакцины существуют против десятков человеческих вирусов, однако полностью исчезла только оспа. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание The Atlantic.

Что важно понимать, ближайший к современному вирусу коронавирус SARS циркулировал в 2002 году. Тогда заразились около 8000 человек. Однако вирус остановили в 2004 году с помощью изоляции и отслеживания контактных больных.

"Но между SARS и SARS- CoV-2 существует существенная разница: новый коронавирус распространяется легче и во многих случаях переносится без симптомов", — отмечает издание.

Исследователь инфекционных заболеваний из Гарвардского университета Джонатан Град сейчас рассматривает несколько возможных траекторий распространения коронавируса:

Если иммунитет будет существовать несколько месяцев, тогда после пандемии ежегодно будут вспышки, однако небольшие.

Если же иммунитет будет существовать два года, тогда вспышки будут возникать через год.

"Чем быстрее исчезает иммунитет, тем труднее истреблять вирус", — говорит специалист.

Стоит обратить внимание на то, что необходимо учитывать и необходимость вакцинации. Возможно, ее придется ежегодно обновлять — так же, как в ситуации с гриппом. Еще одна опасность, о которой раньше боялись сказать, способность COVID-19 распространяться среди животных. От них инфекция может снова попасть к людям.

Как сообщал ONLINE.UA, ученые решили пропитать многократную тканевую маску специальным средством, которое нейтрализует коронавирус.