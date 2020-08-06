Лукашенко выступил с новым скандальным заявлением об Украине

Белорусский лидер Александр Лукашенко отличился очередным неоднозначным заявлением об Украине. На этот раз он публично выдвинул обвинения международным партнерам, в числе которых Украина, в гибридной войне против Беларуси накануне президентских выборов. Лукашенко не исключил, что за дестабилизацией и провокациями в Беларуси может стоять как Украина, так и Россия, так и Запад. Об этом Лукашенко заявил 6 августа во время срочного совещания с силовиками, передает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

"Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" — мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем", — заявил Лукашенко.

По словам президента Беларуси, уже в стране уже задержано немало людей, которые ставили перед собой целью дестабилизировать политическую обстановку — и это, по его словам, уже доказано силовиками. Лукашенко подчеркнул, что речь идет не только о задержанных российских боевиках из ЧВК "Вагнера".

"Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители", — обратил внимание Лукашенко.

Президент напомнил, что внимательно следит за ходом избирательной кампании. Он призвал не допустить "майдана" в Минске.

"Тут некоторые продолжают звать людей на майдан 9-го и 10-го . Не дай бог мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим", — подытожил Лукашенко.

Напомним, выборы в Беларуси состоятся 9 августа, на фоне чего в стране возникли серьезные протестные настроения. Лукашенко ранее угрожал белорусам, что привлечет вооруженные силы для наведения общественного порядка в стране. Он предупреждает о рисках возникновения в Беларуси так называемого "украинского сценария". С такими же запугиваниями Лукашенко выступал и пять лет назад, в период предыдущих президентских выборов, которые ему удалось выиграть.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко удивил резонансным решением относительно Украины — он решил вызвать генпрокурора Украины Ирину Венедиктову для разбирательств в деле задержанных вагнеровцев.