Украина уже готовится - МИД сообщил гражданам важную новость

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба официально сообщил о том, что Украина уже готовится оказать помощь в ответ на запрос Ливана для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута. Как уже отмечалось ранее, 4 августа в порту ливанской столицы, Бейрута, прогремел взрыв, в результате которого погибли более 100 человек, еще почти 4000 были ранены. Нельзя не упомянуть о том, что взрывная волна была такой мощной, что выбила окна в домах по всему городу — более 300 тыс человек остались без жилья. Глава МВД Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной мощного взрыва в столице страны Бейрут может быть состав с огромным количеством нитрата аммония. Официальный Киев сразу же заявил, что хочет помочь стране справиться с этой масштабной трагедией. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг Дмитрия Кулебы.

"Мы получили запрос от Ливана о том, что им нужно. Сейчас МИД координирует этот вопрос внутри украинской власти с целью оказания помощи нашим партнерам... Украина поможет, чем сможет", — подчеркнул украинский дипломат.

Стоит обратить внимание на то, что еще 5 августа власти Евросоюза и ряд отдельных стран также сообщили, что предоставят помощь Ливану для преодоления последствий взрыва в Бейруте. Так, Великобритания пообещала оказать пострадавшему Ливану 5 млн фунтов стерлингов.

"Объединенное королевство является давним другом Ливана и ливанского народа и поддержит их во время трудностей. Мы предоставим неотложную прямую поддержку, неотложную медицинскую помощь и 5 млн фунтов стерлингов", — заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Немецкий дипломат Гайко Маас отметил, что страна передаст Ливану минимум 1 млн евро через Красный крест.

"Ливан может рассчитывать на помощь. Как первый шаг, мы сделаем доступными 1 млн евро через Красный крест для пунктов первой медицинской помощи в Бейруте и медицинские средства для помощи раненым", — подчеркнул глава МИД ФРГ.

Как сообщал ONLINE.UA, различные травмы в результате масштабного взрыва в Бейруте получили более 4000 человек. Согласно данным посольства официального Киева, пострадали также украинские граждане.