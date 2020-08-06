Впервые в истории: Facebook решился на беспрецедентный шаг

Впервые в истории социальная сеть Facebook неожиданно для всех решилась удалить сообщение главы Белого дома Дональда Трампа. Стоит обратить внимание на то, что новое сообщение американского лидера касалось заболевания COVID-19 у детей и содержал очевидно ложные сведения — по его словам, дети коронавирус переносят легче, чем взрослые. Отмечается, что удаленная командой Facebook публикация Трампа содержала видео, где Трамп ошибочно утверждал, что дети "фактически неуязвимы перед COVID-19 ". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание The Guardian.

Представители корпорации Facebook подчеркнули, что считают слова президента США нарушением правила соцсети о запрете распространения ложной информации о коронавирусе.

"Это видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей неуязвима перед COVID-19 , что является нарушением нашей политики в отношении вредной дезинформации", — говорится в сообщении.

Нельзя не обратить внимание на то, ранее Facebook довольно часто критиковали за то, что посты американского лидера — несмотря на содержимое, которое можно трактовать как расистское и агрессивное — игнорировали, а следовательно позволяли президенту США нарушать правила сообщества.

"Facebook впервые в истории удалил пост самого Трампа. Но ранее, в этом же 2020 году соцсеть удаляла рекламу президента США, которая содержала "символ, которрый был исторически связан с нацистами". Добавим, что через несколько часов после решения Facebook об удалении поста о коронавирусе у детей аналогичные действия совершил и Twitter", — пишет издание.

Стоит также напомнить о том, что еще 26 мая Twitter впервые обозначил твит Дональда Трампа как содержащий фейковую информацию — это спровоцировало резонансный скандал. В сообщении глава Белого дома утверждал, что голосование по почте поспособствует фальсификации результатов выборов. Впоследствии американский лидер обвинил соцсеть во вмешательстве в предстоящие президентские выборы в Штатах. А вскоре Трамп подписал указ против "онлайн-цензуры со стороны социальных сетей" в США.