Впервые в истории: Facebook решился на беспрецедентный шаг

Впервые в истории социальная сеть Facebook неожиданно для всех решилась удалить сообщение главы Белого дома Дональда Трампа. Стоит обратить внимание на то, что новое сообщение американского лидера касалось заболевания
Представители корпорации Facebook подчеркнули, что считают слова президента США нарушением правила соцсети о запрете распространения ложной информации о коронавирусе.
"Это видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей неуязвима перед
COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредной дезинформации", — говорится в сообщении.
Нельзя не обратить внимание на то, ранее Facebook довольно часто критиковали за то, что посты американского лидера — несмотря на содержимое, которое можно трактовать как расистское и агрессивное — игнорировали, а следовательно позволяли президенту США нарушать правила сообщества.
Стоит также напомнить о том, что еще 26 мая Twitter впервые обозначил твит Дональда Трампа как содержащий фейковую информацию — это спровоцировало резонансный скандал. В сообщении глава Белого дома утверждал, что голосование по почте поспособствует фальсификации результатов выборов. Впоследствии американский лидер обвинил соцсеть во вмешательстве в предстоящие президентские выборы в Штатах. А вскоре Трамп подписал указ против "онлайн-цензуры со стороны социальных сетей" в США.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Дональда Трампа рассказала о главной угрозе безопасности США.