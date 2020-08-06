Суд принял громкое решение по делу Порошенко - что известно

6 августа стало известно, что Киевский апелляционный суд отменил арест картин бывшего президента Украины Петра Порошенко. В решении суда говорится, что суд удовлетворил жалобу адвокатов Порошенко. Судья пришел к выводу, что прокурорами не была доказана законность ареста имущества. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на реестр судебных решений — данное решение по делу Порошенко было принято еще 27 июля.

В судебных материалах указано, что арест на имущество Порошенко — 42 картины и одну литографию, которые являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, был наложен с целью обеспечения их сохранности. Но адвокаты Порошенко решили обжаловать арест, утверждая, что нет никаких обоснованных подозрений в совершении преступления и данных о намерении Порошенко продать или подарить эти картины.

В ходе судебного заседания было установлено, что следствие не получило разрешения судьи на обыск. Суд признал, что следственные действия, в результате которых арестовали картины, были легализованы Печерским судом как "осмотр по правилам обыска", который, как указано в решении суда, не может быть основанием для вывода о законности ареста имущества.

Напомним, арест коллекции картин Порошенко провели в рамках дела, в котором изучаются "обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников". Бывший президент Украины в этом деле проходит как свидетель. В рамках разбирательств ГБР несколько раз вызывало Порошенко на допрос, а он тем временем открыл выставку картин, проходящих по делу, в Музее Ивана Гончара. Порошенко утверждает, что все картины были приобретены и завезены в Украину законно.

Как известно, Государственное бюро расследований ведет более 13 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины. Ранее адвокат Порошенко говорил, что он фигурировал как свидетель в двух делах, а в остальных у него нет процессуального статуса.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее генпрокурор Венедиктова поделилась с украинцами важными данными по делу экс-президента Украины Петра Порошенко.