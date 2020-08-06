Меган Фокс опубликовала фото с молодым любовником - фанаты разозлились

Талантливые голливудские актеры Брайан Остин Грин и Меган Фокс после скандального развода привлекают все большее внимание к себе. Недавно Меган решила впервые опубликовать откровенную фотографию с новым бойфрендом Колсоном Бейкером и признаться ему в любви. Стоит обратить внимание на то, что роман актриса начала еще до официального развода со своим мужем, поэтому последний до сих пор болезненно воспринимает все новости, связанные с бывшей возлюбленной. Новое фото Меган Фокс не стало исключением — Брайан Остин Грин мгновенно на него отреагировал, спровоцировав шквал критики в адрес голливудской красавицы, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что известная актриса дала откровенное интервью и впервые опубликовала совместное фото с избранником в Инстаграме - она выбрала довольно пикантную фотографию, представ перед камерой в белье.

"Невероятно красивый мальчик... Мое сердце принадлежит тебе", — прокомментировала свое фото звезда.

Одним из первых на сообщение отреагировал бывший муж Меган Фокс. Актера Брайана Остина Грина возмутило такое признание экс-супруги, поэтому его комментарий появился сразу после сообщения Меган. Мужчина решил напомнить, какие мальчики действительно должны быть в приоритете у Фокс. В сети он опубликовал фотографии совместных трех сыновей и своего первенца от первого брака с Ванессой Марсел. Фото 18-летнего Кассиуса, 7-летнего Ноа, 6-летнего Боди и 3-летнего Джорни вызвали волну хейтерства в отношении Меган Фокс, ведь после развода она оставила детей в Лос-Анджелесе со звездным папой.

«Меган действительно поступила очень подло; я была о ней лучшего мнения; Брайан все првильно сделал — изменщицу нужно пристыдить; как мать может забыть о своих детях?! это вовсе не мама, она не достойна так называться после всех этих поступков; очень жаль Брайана — он настоящий мужчина; Голливуд продолжает тонуть в разврате", — комментируют фото Меган Фокс ее подписчики.

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