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Лучшие клубы УЕФА - Шахтер резко поднялся в престижном рейтинге

Спорт | Читати новину українською
Лучшие клубы УЕФА - Шахтер резко поднялся в престижном рейтинге Фото: facebook.com/fcshakhta

Разгромная победа донецкого футбольного клуба "Шахтер" над немецким "Вольфсбургом" позволил украинской команде укрепить свои позиции в рейтинге лучших клубов УЕФА. После выхода в четвертьфинал Лиги Европы, украинская команда поднялась на 15 место клубного рейтинга, в котором обошла титулованные итальянские клубы "Рома" и "Наполи", передает ONLINE.UA.

Лучшими клубами УЕФА в рейтинге являются мадридские "Реал" и "Атлетико". На третьем месте находится испанская "Барселона". В ТОП-10 входят также: мюнхенская "Бавария", итальянский "Ювентус", английские "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Манчестер юнайтед" и "Арсенал".

Лучшие клубы УЕФА - Шахтер резко поднялся в престижном рейтинге (1)

Важно отметить, что успешный результат "Шахтера" в игре с "Вольфсбургом" принес также 3 очка Украине в таблице коэффициентов УЕФА и позволил гарантировать в ней 10 место. Это означает, что Турция и Австрия, которые потеряли своих последних представителей в еврокубках, не смогут обойти украинскую ассоциацию. В случае следующих побед "Шахтера" Украина имеет шанс обойти в рейтинге Нидерланды. Для этого "горянкам" будет достаточно выйти в полуфинал, чтобы гарантировать Украине 9 место в таблице коэффициентов.

Напомним, 5 августа "Шахтер" и "Вольфсбург" провели матч в рамках ответного матча 1/8 Лиги Европы. Поединок завершился разгромной победой "горняков" на последних минутах игры со счетом 3:0. В итоге, "Шахтер" благодаря победам в обоих матчах (5:1 общий счет) вышел в 1/4 финала Лиги Европы текущего сезона. Следующим соперником "горняков" станет победитель пары "Айнтрахт" — "Базель".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что донецкий футбольный клуб "Шахтер" стал лучшим среди украинских клубов в престижном рейтинге Euro Club Index "Лучшие клубы Европы". Он занял 18-е место в списке с рейтингом 3 245. В список лучших европейских клубов также включили еще три украинские команды "Динамо", "Заря" и "Александрия", но они заняли в рейтинге 67, 130 и 188 место соответственно.

Источник: ONLINE.UA
Теги: спорт, футбол, Шахтер, Вольфсбург, победа, УЕФА, рейтинг, Украина, Лига Европы, Лига чемпионов
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