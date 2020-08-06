Президент Польши выступил с неожиданным заявлением об Украине

6 августа Анджей Дуда официально начал свой второй президентский срок. В Польше перед представителями Национального собрания прошла его инаугурация. Стоит обратить внимание на то, что во время своей речи польский политик не забыл упомянуть и об Украине. В ходе своей речи президент подчеркнул, что возможность действовать ради безопасности Польши и континента в целом появится в 2022 году. Тогда страна примет председательство в ОБСЕ. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на польские СМИ.

"Это важная задача, которая заключается и в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа — Украины", — подчеркнул Анджей Дуда.

Что важно понимать, недавно также Дуда решил напомнить своему народу о том, что нападение России на Украину произошел во время правления оппозиции. Перед вылетом в Штаты президент заявил, что с самого начала своего президентства он добивается усиления польской безопасности, а его конкуренты об этом никогда всерьез не задумывались, ведь даже не смогли помочь Украине в такой непростой для нее и ее граждан период.

"Во времена, когда была у власти "Гражданская платформа", членом которой является господин Рафал Тшасковский, Россия напала на Украину, а Польша все время держалась исключительно на присутствии нашей армии, и многие люди очень боялись", — заявил Дуда.

Кроме того, президент Польши решил напомнить, что 5 лет назад он приступил к "реализации политики присутствия Североатлантического альянса в Польше в качестве гарантии безопасности".

Как известно 13 июля Национальная избирательная комиссия Польши объявила, что Дуда получил 51,03% во втором туре выборов президента. Он остался на посту на второй срок. Стоит обратить внимание на то, что Дуда оторвался от оппонента лишь 2,5%. За Рафала Тшасковского проголосовали 48,97% поляков. Оппозиция обжаловала результаты голосования, утверждая, что Дуда и его правая партия "Закон и справедливость" нечестно использовали государственное телевидение в своих интересах. 3 августа Верховный суд Польши признал правдивыми результаты президентских выборов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда главы Кремля Владимира Путина набросилась с обвинениями на власть Польши.