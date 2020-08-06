Уже с 1 сентября - у Зеленского сообщили отличные новости украинцам

6 августа украинский глава Владимир Зеленский подаст на рассмотрение Верховной Рады законопроект о повышении минимальной зарплаты в Украине до 5 тысяч гривен. Этот законопроект нардепы рассмотрят уже в конце месяца, для чего соберутся на внеочередное заседание. Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив на брифинге сообщила, что повышение запланировано уже с 1 сентября, передает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня президент внесет в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрено уже с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тыс грн. Это первый шаг, чтобы улучшить социально-экономические гарантии работникам Украины", — уточнила Ковалив.

Чиновница отметила, что ОП рассчитывает на то, что парламент быстро отреагирует на поручение Зеленского и рассмотрит законопроект о повышении зарплаты в Украине на внеочередном заседании в августе.

Также Ковалив уверила, что источник финансирования для повышения зарплат в Украине есть. Он появился благодаря экономии на обслуживании государственного долга.

"На прошлой неделе правительство одобрило макроэкономический прогноз на следующий год, в котором предусмотрен повышение уровня минимальных зарплат еще в два этапа — до 6 000 и 6 500 гривен до конца 2021 года", — добавила представитель ОП.

Ковалив напомнила, что бюджет на 2021 год, который правительство подаст в парламент до 15 сентября этого года, будет составлен с учетом повышения зарплат в Украине.

Напомним, с 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривны, но в среднем украинцы получают выше 10 тысяч гривен в месяц. Правда, из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусА, в последние месяцы доходы граждан Украины существенно снизились — в апреле этого года средний уровень зарплаты в Украине составлял 10 430 гривен, хотя за месяц до того этот показатель достигал 11 446 гривен.

Важно отметить, что с 1 сентября украинские власти обещают повысить зарплаты и медикам. Всем врачам независимо от должности повысят оклады на 75%, среднему медицинскому персоналу — в размере 50% минимальной зарплаты (в денежном эквиваленте это примерно 2 360 гривен), младшим медицинским сестрам — в размере 25% (ориентировочно 1 180 гривен). На это будет выделено дополнительных 8 млрд гривен в бюджете страны.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кабмин сообщил отличные новости пенсионерам. Минсоцполитики разрабатывает новые социальные инициативы, которые позволят повысить пенсии украинцам в возрасте от 75 лет. Речь идет об ежемесячной надбавке в размере около 500 гривен, на которую могут претендовать более миллиона пенсионеров. При этом правительство обещает, что уже с января минимальная пенсионная выплата в Украине повысится до 2400 грн, а с июля — до 2600 грн. На такое повышение могут рассчитывать пенсионеры в возрасте от 65 лет, у кого есть стаж для женщины 30 лет, для мужчины — 35 лет.