Немедленно это сделайте - США выдвинули бескомпромиссный ультиматум Лукашенко

Американские власти внимательно следят за всеми событиями, которые происходят не только в России и Украине, но и в Беларуси. 6 августа официально стало известно, что Сенат США принял резолюцию, в которой призывает Беларусь к свободным и честным президентским выборам — резолюцию внесли четыре сенаторы 27 июля и поддержали ее 5 августа. Кроме того, сенаторы осуждают "беспредельную дисквалификацию Центральной избирательной комиссией Беларуси большинства потенциальных кандидатов" и политически мотивированные аресты и заключения оппозиционных кандидатов Сергея Цихановского, Виктора Бабарыка и Николая Статкевича. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Сената.

"Сенат призывает Беларусь провести свободные, честные и инклюзивные президентские выборы 9 августа 2020, в соответствии с международными стандартами и с надежным международным мониторингом... Также Сенат призывает немедленно освободить политзаключенных и предоставить им возможность участвовать в президентских выборах 9 августа", — указано в резолюции.

Кроме того, американские политики осуждают наступление и своевольные задержания мирных участников акций протеста, членов оппозиционных партий, правозащитников и представителей независимых белорусских СМИ.

"Сенат выражает солидарность с народом Беларуси, включая правозащитников, блогеров и журналистов, которые осуществляют свои права на собрания, свободу выражения мнения и верховенство права", — добавляют в документе.

Стоит обратить внимание на то, что 6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно для всех заявил о задержании "нескольких человек с паспортами США", которые якобы должны были дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами.

"Не важно, американец, госдеповец, принадлежность к демократической партии... Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются на территории Беларуси. Я думаю: американцы сейчас их начнут защищать. Ничего подобного. Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют", — посетовал Лукашенко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что руководительница ОГП Ирина Венедиктова оперативно отреагировала на ультиматум Александра Лукашенко.